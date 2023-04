"Dai nostri giovani mi aspetto più energia"

Poteva essere il match che garantiva la qualificazione virtuale alle semifinali per la Challenge Cup, si è trasformata in una battaglia vinta alla fine da Padova, che nell’arco di tutto il match, valido per la seconda giornata del girone all’italiana, ha commesso leggermente meno errori e soprattutto è stata un po’ più aggressiva nella fase punto. Una Valsa Group opaca, come ha capito bene il tecnico Andrea Giani alla fine del match: "Non è stata una partita splendida – il commento a caldo del tecnico di Sabaudia – in un percorso per noi un po’ particolare. Veniamo da una stagione molto impegnativa, e così abbiamo fatto la scelta di fare un bel mix (tra formazione titolare e giocatori che più spesso sono stati in panchina, ndr), il livello quindi è un po’ diverso e alcuni cambi vanno accettati. Diciamo che però mi aspetto un po’ più di energia da parte dei nostri giovani". Il riferimento è anche ai ‘grandi vecchi’, in particolar modo al capitano, Bruno Rezende, che ha chiesto esplicitamente di continuare a giocare titolare: "Non può essere un giocatore come Bruno, che ha giocato tutta la stagione e ha giocato anche questi dieci set delle prime due partite del girone per la Challenge Cup, a essere il trascinatore morale della squadra. Quel ruolo se lo dovrebbero prendere altri oggi, e un po’ mi dispiace non sia successo. Poi Padova ha fatto una buona partita e a loro vanno fatti i complimenti". Il lato da salvare in una serata da quasi quaranta errori diretti per i gialloblù è quello di non aver lasciato strada agli avversari mollando la presa: "La nota positiva è che nelle difficoltà siamo riusciti a stare in campo, era successo anche domenica scorsa contro Monza" la conclusione di Giani.

Prossimi impegni. Il calendario ora mette Modena a riposo. Sabato 22 aprile infatti giocheranno le altre con questi abbinamenti: Sir Safety Susa Perugia-With U Verona e Vero Volley Monza-Pallavolo Padova. Non una situazione ideale, perché il tetto per la qualificazione alle semifinali potrebbe alzarsi. I gialloblù torneranno in campo martedì 25 aprile sul campo di Perugia, una sfida nobile al PalaBarton (in contemporanea si giocherà Verona-Monza) mentre la giornata finale, con Monza a riposo, vedrà in campo Padova-Perugia e soprattutto Modena-Verina: quella contro Stoytchev potrebbe essere l’ultima partita con la casacca di Modena al PalaPanini per Earvin Ngapeth e Salvatore Rossini.

Alessandro Trebbi