"Dal Brasile all’Italia, un salto non facile"

La stagione scorsa, dopo 23 giornate, aveva 10 presenze – due da titolare – e 27’ in campo. Oggi, dopo le prime 23 di campionato, le presenza sono 15, 8 da titolare, il minutaggio è salito a 852’ e il centrocampista brasiliano Matheus Henrique, che tra l’altro ha anche segnato due gol, può dire di avere raggiunto un primo risultato. Ovvero diventare un giocatore "in grado di adattarsi ad un campionato così difficile: mi è servito tempo per ambientarmi e per capire tante cose. Oggi – dice – mi sento cresciuto e conto di crescere ancora, ovviamente insieme ad un Sassuolo che deve migliorare quanto fatto fin qua, ma ha le possibilità di togliersi altre soddisfazioni. A cominciare dalle prossime partite, con cui vogliamo riscattare la sconfitta subita contro il Napoli. Non abbiamo demeritato, venerdi, ma il risultato ci ha penalizzato e dobbiamo ritrovare continuità"

Un calcio diverso, questo, rispetto a quello brasiliano?

"Completamente: c’è maggiore intensità, grande attenzione alla tattica, i ritmi sono alti e non ci sono avversari deboli. Quando sono arrivato, innegabilmente, qualcosa ho pagato, e ad inserirmi ci ho messo un po’"

Dicono ti abbia aiutato Rogerio, altro brasiliano di stanza a Sassuolo…

"Vero: per i primi mesi è stata la mia guida, ma tutto il gruppo, il mister e lo staff, mi hanno accolto benissimo, insegnandomi quel che serviva. Ero io che avevo bisogno di tempo. Per lavorare e soprattutto per capire: cambiano i metodi di lavoro, cambia la preparazione, cambiano il linguaggio e l’ambiente"

Al Gremio eri uno dei giocatori di punta: perché hai scelto di ‘emigrare’?

"Volevo migliorare e mettermi alla prova: ci sono tanti giocatori brasiliani che in Europa hanno fatto bene, ho voluto seguire la loro strada, con in tasca il sogno di giocare la Champion’s"

Per la Champion’s vedremo: intanto in curriculum hai una medaglia olimpica…

"Conquistata subito prima di arrivare qui a Sassuolo: una grandissima emozione, e non a caso mi sono tatuato la medaglia su una coscia. Aver raggiunto un risultato del genere è stata una soddisfazione enorme, e averlo raggiunto con la nazionale è stato super. La nazionale resta un mio obiettivo, ma so che per tornarci devo fare bene qua"

Finora bene ma non benissimo: il Sassuolo ha passato un periodaccio a gennaio: come ne siete usciti?

"Lavorando. Ci stanno, nel corso di una stagione, dei passaggi a vuoto. Ma se ti alleni bene, se resti umile e concentrato i risultati arrivano. La sconfitta con il Napoli ha interrotto un buon momento, ma la prestazione l’abbiamo fatta ed è da quella che dobbiamo ripartire"

Due gare come quelle contro Lecce e Cremonese possono dire tanto su questo Sassuolo…

"Vero: sono avversari che stanno bene e ci metteranno alla prova, ma noi vogliamo ricominciare a correre, anche perché abbiamo ancora parecchia strada da fare".

Stefano Fogliani