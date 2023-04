Dal campione Saronni a Covili Il grande ciclismo è a Pavullo

Il ciclismo a Pavullo ha sempre riscosso un grande interesse ed il Lions Club Pavullo e del Frignano è riuscito ad amalgamare una frizzante serata con un titolo quanto mai azzeccato Ciclismo,ieri,oggi e domani. Infatti da quella che doveva essere una occasione di incontro con un grande campione come Beppe Saronni intervistato da uno dei più apprezzati giornalisti come Marco Pastonesi, autore di tante pubblicazioni, ne è scaturito un incontro tra il passato di Saronni, l’attualità di due pavullesi in piena attività come Stefano Masoni under 23 della compagine Continental In Emilia ed il professionista della Bardiani CSF Faizanè Luca Covili (foto) ed il futuro con i Giovanissimi della Ciclistica Pavullese. Con Beppe Saronni sono rivissuti i suoi più importanti successi dal mondiale del 1982, alla S.Remo e Lombardia conquistati in maglia iridata,al doppio successo al Giro d’Italia ed al Baracchi vinto in coppia con il suo ’rivale’ Francesco Moser. Poi Pastonesi ha coinvolto Covili che si appresta a correre il suo quarto Giro d’Italia dove cercherà di migliorare il già positivo risultato dello scorso anno, mentre il più giovane Masoni punterà ad essere al via del Giro Giovani. L’avvocato Gian Paolo Lenzini ha fatto rivivere la Ciclistica Pavullese degli anni ‘50 ed in particolare alle vicende di quel Meo Venturelli,unico modenese in maglia rosa nel dopo guerra e del circuito degli assi di Pavullo con vittorie di Mercks e Gimondi ed il Giro del Frignano con un albo d’oro prestigioso e tra questi Gastone Nencini ed Arnaldo Pambianco. Saronni ha poi ricordato alle giovani promesse pavullesi i suoi sogni di quando ha debuttato nel ciclismo alla loro età e che a volte i sogni si avverano. Andrea Giusti