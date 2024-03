Dal campo. Alla ripresa dei lavori l’ad Rivetti e Vaira

Sotto gli occhi dell’ad Matteo Rivetti e del direttore sportivo Davide Vaira, la squadra di Bianco ha ripreso i lavori in vista della trasferta di Cittadella. Unici assenti restano Gargiulo e Guarino, i quali proseguono i rispettivi programmi di recupero. Per quanto riguarda il resto della compagine, riscaldamento con esercitazioni di prevenzione, sviluppo della forza in palestra, trasformazione prima atletica e poi tecnico-tattica sul campo. In tutto quasi 100 minuti di lavoro terminato con il pranzo in comune nella Kerakoll Lounge dello stadio Alberto Braglia. Il Modena si allenerà sempre al mattino fino a venerdì, quando è prevista la conferenza stampa della vigilia di Bianco e nel pomeriggio la partenza per il ritiro in Veneto. Difficile capire quali scelte potrà effettuare il tecnico, certo è che il ko con la Feralpi può aver pesato a tal punto da riprendere in considerazione la possibilità di rivedere chi ultimamente è rimasto fuori. Tifosi: aperta la vendita dei biglietti per il Tombolato che può ospitare 1144 posti. Vendita fino alle ore 19 di venerdì.

a.t.