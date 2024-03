Dal campo. Riposo finito,. Strizzolo e Zaro non al meglio

L’allenamento di ieri mattina allo Zelocchi ha aperto la settimana che porta al pranzo di Pasquetta con il Bari, lunedì prossimo alle 12:30 al Braglia. Dopo un weekend di riposo, i ragazzi di Bianco si sono ritrovati per la prima sgambata, compresi Fabio Abiuso e Alessandro Pio Riccio tornati a disposizione dopo l’esperienza con l’Italia Under 20 di Bollini, vincente nel Torneo Elite. Luca Strizzolo e Giovanni Zaro, non al meglio dopo l’ultima di campionato a Cittadella, stanno gradualmente ritornando a svolgere le sedute con i compagni e le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno per riaverli al meglio con il Bari. Sarà una settimana atipica in una fase del torneo che prevede per i gialloblù 3 gare in 12 giorni: appunto Bari, quindi Ternana e Catanzaro a distanza ravvicinata. Per questo motivo la scaletta degli allenamenti prevede sedute tutte le mattine, un giorno di stop giovedì 28 e rifinitura la mattina di Pasqua.