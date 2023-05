Dal super Carpi al trionfo col Napoli Giuntoli è l’architetto dello scudetto

CARPI

"Direttore come va?" gli chiedevamo mentre passeggiava fumando nei dintorni del ’Cabassi’. "Tutto bene, speriamo di fare una retrocessione pilotata senza farci troppo male…" era la risposta che, con un ghigno, arriva da Cristiano Giuntoli. Era il 2014 e il suo Carpi aveva già cominciato a sgasare verso quella fuga che l’avrebbe poi portato in carrozza verso la Serie A. Quello sarebbe stato l’ultimo gradino di una scalata che nessuna squadra nella storia del calcio era riuscita a fare (in 6 anni dalla D alla A senza essere capoluogo di provincia), tanto simile al capolavoro che il dirigente classe ’72, toscano di Agliana, ha compiuto ora con il Napoli. ’L’architetto del tricolore’ lo hanno definito ieri tanti giornali nazionali e stranieri, forse anche perché ad Architettura si era iscritto da ragazzo, dando anche 19 esami con la media del 29. Ma era il calcio la sua vita e in queste ore dopo il trionfo della squadra di Spalletti, che giovedì sera a Udine ha festeggiato il terzo scudetto con 5 gare di anticipo, in tanti hanno ribadito i meriti di Giuntoli. A Carpi è rimasto per 6 stagioni, scelto dal patron Stefano Bonacini nell’ottobre del 2009 quando il primo Carpi post unione con la Dorando Pietri navigava vicino alla zona playout in Serie D. Giuntoli era un signor nessuno: ex difensore fra D e C2, esperienze nei camp giovanili di Milan e Fiorentina e tanta voglia di lasciare il segno. A Carpi con una rivoluzione cambiò 14 giocatori e i biancorossi a fine anno conquistarono la C2 nei playoff nazionali. L’anno dopo il successo davanti alla Carrarese di Buffon valse la C1, due anni dopo la storica prima volta in B e poi l’apoteosi del 2015 col salto in A. In 6 anni Giuntoli a Carpi ha costruito gruppi vicenti prima che squadre di calcio. Alcuni di loro giocano ancora in serie A come Sportiello (Atalanta), Romagnoli (Lecce) o Lasagna (Verona, scovato nei dilettanti) e quest’anno da avversari hanno potuto toccare con mano di cosa è capace l’architetto di Agliana, ora pronto – così dicono i rumors – a un nuovo gradino, quello della ricostruzione alla Juventus.

Dal campo. Ieri ha ricominciato con una leggera corsa ad allenarsi Beretta. Differenziato per Casucci e Navarro che sono in dubbio per Corticella.

Lentigione. A 48 dalla sfida di Ravenna decisiva per evitare i playout altro terremoto nel club reggiano: esonerato mister Benuzzi dopo 2 sole gare, torna Beretti in panchina e dimissioni per il ds Biagini.

Davide Setti