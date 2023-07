Dalla Reggiana al Modena, la grinta di Cauz: "Una scelta vincente, vogliamo i playoff"

di Alessandro Troncone

L’entusiasmo non manca mai. I sorrisi nemmeno, le parole del presidente Carlo Rivetti alla squadra, ad aprire la nuova stagione rappresentano il momento abituale di Fanano nel quale i calciatori canarini capiscono ancor meglio le reali ambizioni del club. C’è tutto questo, oltre alle prime annotazioni tattiche di Bianco, nelle ore successive al primo allenamento congiunto con il Formigine. Domenica il secondo e ultimo appuntamento in Appennino, con il Fiorenzuola, poi il trasloco a Dimaro.

Fanano è una prima volta per tanti, ad esempio per Cristian Cauz: "Sì, e sono molto felice di essere qui – ha raccontato il difensore – ho trovato da subito un gruppo capace di accogliermi e vedo un ambiente sano. Stiamo lavorando molto, ci stiamo conoscendo, questa fase della stagione serve proprio per questo. C’è davvero poco tempo alla sera per attività di svago, dopo la cena ci si riposa e poi si riparte per gli allenamenti ma col mio compagno di camera, Manconi, procede tutto alla grande".

Nella Reggiana di Diana, Cauz è stato braccetto nella difesa a tre e queste sono le sue caratteristiche generali. Nel Modena di Bianco sarà chiamata ad una predisposizione alla diesa a 4: "Mi reputo un giocatore con tanta gamba, le mie caratteristiche sono sempre state ideali per una difesa a 3 – ha continuato – con il mister stiamo lavorando benissimo, ha idee che iniziamo a condividere sul campo, sono idee di un calcio propositivo. Starà a noi portarle avanti quando si inizierà a fare sul serio. Non vedo l’ora di iniziare a giocare le gare di campionato".

La scelta estiva di risolvere il contratto con la Reggiana per poi scegliere il Modena. Con i granata è stato decisivo nella vittoria di Olbia, che ha consegnato aritmeticamente la B ai cugini. Esperienza che lo ha temprato: "Sono stati due anni intensi – ha detto Cauz – la Reggiana mi ha concesso la possibilità di vincere un campionato per la prima volta in carriera e sono cresciuto. Quando si è palesato l’interesse del Modena ci ho pensato davvero poco, ho voluto chiuderla il prima possibile e sono felice di essere qui. La reputo una scelta vincente. Playoff? Assolutamente". Per il Modena ora è tempo di continuare la fase di preparazione. Domenica, alle 17, il fischio d’inizio. Gara contro una squadra di C che potrà dare qualche indicazione in più a Paolo Bianco. Atteso anche minutaggio per il neo arrivato a Fanano, Antonio Palumbo, colpo tanto desiderato quanto voluto dal Modena.