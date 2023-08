Dalla Roma è arrivato l’uruguaiano Vina

Saluta, o meglio, ha già salutato, anche Muldur. Vola in Turchia, il terzino turco, al Fenerbahçe, a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro più bonus con cui la dirigenza neroverde capitalizza – arrivò dal Rapid Vienna, costò circa 2 milioni – le sue quattro stagioni in neroverde. Per sostituirlo rosa ragionevolmente ampia, che spazia dallo svedese Holm (concorrenza fitta, però, e quotazione importante) dello Spezia al francese Valentin Gendrey del Lecce e a Marcus Holmgren Pedersen, norvegese classe 2000 in forza al Feyenoord che tuttavia costa un botto (gli olandesi trattano dai 7 milioni in su) e ha su di se parecchie attenzioni. Nel frattempo, per una partenza, ecco un arrivo: in tarda serata il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Matias Vina dalla Roma: il laterale uruguaiano, che tappa la falla lasciata dalla cessione di Kyriakopulos al Monza, ha già svolto, ieri, le visite mediche e il primo allenamento.