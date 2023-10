"Dalla serie D alla A, per me è un sogno"

"La serie A è un sogno, ma non mi sento arrivato. Ho moltissimo da imparare, però sono nel posto giusto per crescere". Sette gare in A e 24 anni non ne hanno fatto un veterano, di Daniel Boloca, ma la mentalità con cui il centrocampista si è affacciato alla massima serie, dopo gavetta infinita, fa capire perché il Sassuolo abbia scelto di investire (fuor di metafora: 8 milioni per acquistarlo, contratto fino al 2028) su questo giocatore che, fino a tre anni fa, giocava in D. Ospite di ‘Barba e capelli’, Boloca ha detto che "è andato tutto molto in fretta e non dico che sto vivendo un sogno ma quasi: se ripenso all’esordio al San Paolo contro il Napoli o alla vittoria sull’Inter mi vengono ancora i brividi", dice, e nel mirino mette la Lazio. "Una gara difficile, come lo sono tutte in A: la differenza rispetto alla B, in termini di qualità, è tantissima e non è semplice abituarsi alle letture e ai movimenti. Ci vogliono costanza e impegno: ce la sto mettendo tutta per ripagare la fiducia che il Sassuolo ha riposto in me".

Missione compiuta, fin qua: in pochi mesi Boloca ha convinto prima Dionisi ("il mister mi aiuta tantissimo"), poi i compagni ("gruppo perfetto") e infine i tifosi, sulla scorta di sette presenze, e tutte nell’undici iniziale, che ne fanno, aggiungendovi anche quella in Coppa, il ‘nuovo’ che ha giocato di più, fin qua, nel ‘nuovo’ Sassuolo, ‘orfano’ di Frattesi e Lopez. Lontanissimi i tempi in cui Boloca giocava la sua ultima gara prima del ‘grande salto’: febbraio 2020, Lavagnese-Fossano, campionato di serie D, "per me 45’ in campo, e per la squadra una sconfitta per 2-0". Boloca era tornato in Piemonte – è nato a Chieri, ha fatto le giovanili nella Juventus - dopo un lungo peregrinare alla periferia della serie D: Pro Sesto, Francavilla, Romanese e un paio di esperienze estere tra Repubblica Ceca e Slovacchia, "da cui sono rientrato perché volevo giocare in Italia". La svolta, tuttavia, proprio a Fossano, a fine 2019: lo nota un collaboratore di Guido Angelozzi, già DS neroverde allora allo Spezia, e per Boloca si aprono le porte del Picco, complice la firma di un precontratto con i liguri. Poi però arriva l’inverno del 2020, con l’inverno il Covid e tutto si ferma: Boloca tornerebbe al via, quindi, se Angelozzi, nel frattempo passato al Frosinone, non si ricordasse di lui. Lo chiama in ciociaria nell’autunno del 2020 e Boloca fa il botto: in tre stagioni in B, culminate con la promozione della stagione scorsa, 82 presenze e tre gol. Il Sassuolo lo voleva già nell’estate del 2022, Angelozzi disse no ma, vinto il campionato di B, lo ha ceduto ai neroverdi capitalizzandone gli estri.

"Al Direttore devo tantissimo, e devo tanto a Nesta e Grosso come ai tifosi ciociari, che mi hanno ‘quasi’ adottato, ma quando ho saputo che mi cercava il Sassuolo non ci ho pensato due volte ad accettare. E ho fatto bene". Dopo tanta gavetta la serie A non è un traguardo ma, a sentire Boloca, è solo un altro passo. Il prossimo "è fare il meglio con una squadra che può fare cose importanti" senza smettere di coltivare un altro sogno, ovvero la nazionale. Boloca ha già fatto uno stage in azzurro: se son rose fioriranno "ma – chiude lui – so benissimo che per arrivare là devo far bene qui".

Stefano Fogliani