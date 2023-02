Dallo spareggio anticipato al bomber... in porta

La gara tra Modena e Genoa non può non avere una storia. D’altronde, il Genoa Cricket and Football Club, con la sua fondazione datata 1893, è la più anziana società in Italia, e la prima gara tra canarini e rossoblù allo stadio Braglia è di oltre un secolo fa, un pareggio per 1 a 1 risale al 20 novembre 1921. Senza fare bilanci completi delle tante sfide tra le due compagini giocate all’ombra della Ghirlandina, ne raccontiamo qui solo alcune, e tutte più o meno recenti, che hanno avuto spunti interessanti e degni di essere ricordate. Ad esempio quella dell’1 marzo 1964, che rimane l’ultimo precedente giocato tra Modena e Genoa al Braglia nella massima serie. Fu un successo dei gialli in rimonta per 2 a 1, con le reti di Sergio Brighenti e De Robertis, in un campionato che vide il Modena retrocedere alla fine dopo un drammatico spareggio a San Siro contro l’altra compagine genovese, la Sampdoria.

Fu praticamente uno spareggio anticipato quello dell’ultima giornata del campionato 198788, giocato al Braglia il 19 giugno. Le due squadre arrivarono alla gara entrambe con 30 punti, il successo valeva la salvezza, la sconfitta una condanna senza appello alla C, un pareggio avrebbe rimandato a un’ulteriore sfida in una scomoda appendice del torneo. Spalti gremiti al limite della capienza, con niente popo’ di meno che l’internazionale Gigi Agnolin a dirigere la contesa. Andò male ai canarini, sconfitti 1 a 3, che dovettero ingoiare l’amaro calice della retrocessione. Una delle reti genoane fu segnata da Scanziani,: uno... ‘sgarbo’ che lo portò tanti anni dopo, quando divenne allenatore del Modena, a non essere mai accettato del tutto dai tifosi canarini. Altro giro, altra partita. Arriviamo al 13 settembre 2004, primo anno dell’era Pioli in panchina. Prima giornata di campionato, nel Genoa gioca il Principe Milito, che sei anni dopo conoscerà l’ebbrezza del triplete nell’Inter di Mourinho. Milito gioca per la prima e l’ultima volta sul prato del Braglia, e segna su rigore, rimedia Tamburini nel finale deviando in rete un corner di Ganz, 1 a 1. Campionato 20062007, quello del famoso ‘progetto’ di Luca Baraldi assurto alla presidenza. In panchina Zoratto, che alla terza giornata guida i canarini alla vittoria sul Genoa, 2 a 0 firmato da Pinardi e Sforzini.

La curiosità della gara è legata al portiere dei genoani, Rubinho: la prima è che è il fratello dell’ex centrocampista dell’Inter di Gigi Simoni Ze Elias, la seconda è che deve abbandonare il campo per una brutta botta in testa nel finale (va in ospedale privo di sensi, ma tutto si risolve) dopo uno scontro fortuito con Sforzini, quando Gasperini ha già esaurito le sostituzioni. E in porta chi ci va? Il grande ex Beppe Sculli, che prova l’esperienza inedita di infilarsi i guantoni. Mancano pochi minuti al termine, il Genoa non riesce più a reagire e il Modena, già avanti di due reti, non spinge più di tanto aspettando il triplice fischio di Mazzoleni. Questa gara è anche l’ultima tra Modena e Genoa al Braglia, sfida che domenica prossima tornerà diciassette anni dopo.

Alessandro Bedoni