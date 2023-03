Dalmazzini tradito dal freno a mano Ma reagisce e arriva comunque ottavo

Trasferta umbra avara di soddisfazioni per il pavullese Andrea Dalmazzini che non ha potuto esprimersi al meglio per problemi tecnici al 2° Rally Città di Foligno, valevole per il campionato Challenge Raceday. Il portacolori della Modena Racing Team, affiancato dal concittadino Andrea Albertini, ha dovuto fare i conti con un problema al freno a mano sulla Hyundai I20, preparata dalla formiginese GB Motors, che lo ha tormentato tutta la gara e costretto ad una prestazione inferiore alle aspettative. Nonostante un ottavo posto assoluto ed un quinto nel Challenge Raceday, le possibilità di conquistare il campionato si sono ridotte, ma la matematica lascia ancora una porta aperta. "È stata una gara tutta in salita – ha spiegato Andrea Dalmazzini – avevamo voglia di dare il massimo per continuare a crescere e portare a casa un bel risultato ma ci siamo trovati con il freno a mano che in diverse occasioni ci ha costretto anche a fare manovra". Sempre al Rally di Foligno la seconda Hyundai I 20 della formiginese GB Motors, affidata ai fratelli Massimo e Giovanni Squarcialupi, ha concluso al 39° posto assoluto. Notizie positive dalle gare su fondo catramato: al Motors Rally Show disputatosi sul circuito di Castelletto di Brenduzzo il savignanese Luca Casalgrandi, affiancato da Stefano Bossuto, ha conquistato un meritato secondo posto di classe su Peugeot 106.

Giampaolo Grimaldi