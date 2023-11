Davide Vaira. "Alla Reggiana penseremo poi, un passo alla volta. Interventi sul mercato a gennaio? Non credo»

"Prima il Parma, poi penseremo alla Reggiana". Vietato pensare troppo oltre, non sarebbe un bene in questo doppio appuntamento per il Modena all’insegna dei derby. A sottolinearlo è il direttore sportivo canarino Davide Vaira, il quale ha introdotto il ritorno in campo della squadra di Bianco dopo la sosta per le nazionali: "Non pensiamo alla partita successiva perché fa parte della nostra mentalità – ha continuato Vaira – e credo che in questi anni sia stata anche la nostra forza. Da quando sono arrivato, questa società ha sempre pensato a fare un passo alla volta. Come ci arriviamo? Bene. Chiaro che avremo qualche assenza ma non ci siamo mai pianti addosso e non abbiamo mai corso dietro agli alibi, non lo faremo certamente adesso. Andremo a Parma carichi, consapevoli dell’importanza che ha l’appuntamento per i tifosi, per il nostro campionato e per noi stessi. Faremo una partita per vincere, come sempre".

Le assenze a cui si riferiva Vaira sono ormai cosa nota da giorni. Si tratta, nello specifico, di Gerli, Strizzolo, Riccio, Battistella, il solito Gargiulo e lo squalificato Abiuso. Falcinelli e Cauz hanno progressivamente recuperato ma la loro condizione ancora non è al 100% e per questo il Modena dovrà stringersi ancor di più intorno alla propria filosofia di gioco, al cospetto della squadra, forse, da battere: "Lo dice la classifica, il Parma è primo meritatamente – ha detto Vaira – se andiamo a vedere la rosa troviamo conferme a tal proposito. Nell’ultimo fine settimana avevano 8 giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali, questo è un dato indicativo. I nostri nazionali? Siamo contenti delle prestazioni di Bonfanti e Guiebre. Hanno ottenuto ottimi risultati, Bonfanti ha trovato il gol e per un attaccante è sempre importante".

Sei gare al giro di boa. Sei gare anche al mercato di riparazione nel quale molti sognano un colpo che possa trattenere il Modena lassù a sognare ma il ds è più realista e valorizza quanto fatto dai gialli. A domanda su possibili interventi, risponde così: "No, io credo di no. Mancano sei giornate e certamente può cambiare tanto nel calcio. Ma non è nei miei e nei nostri pensieri il mercato di gennaio".

Alessandro Troncone