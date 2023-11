Davyskiba più forte delle difficoltà: "Giocare fuori ruolo non mi spaventa"

Alla vigilia del match delicatissimo contro la Cucine Lube Civitanova, stesso numero di vittorie di Modena Volley ma un punto in più in classifica, a fare le carte al momento della Valsa Group è uno dei protagonisti del recente successo su Padova, quel Vlad Davyskiba che è costretto dagli eventi e dalla situazione degli infortuni a giocare fuori ruolo, e probabilmente lo sarà ancora per qualche settimana. "Ho però sempre emozioni positive – racconta il martello bielorusso che nel nuovo schema gioca da opposto – anche se il ruolo non è propriamente il mio". All’interno della conferenza stampa di presentazione della partnership con Zeta Service, allora, lo schiacciatore ha parlato del momento personale e di squadra che si sta vivendo al PalaPanini.

Davyskiba, partiamo dal futuro: come si prepara la sfida alla Lube?

"Non abbiamo molto tempo per allenarci in questa settimana, e la situazione dell’infermeria è quella che sapete. Faremo lavoro in sala pesi e poi affronteremo il match con Civitanova buttando sul campo tutto quello che abbiamo".

Come diceva, giocare fuori ruolo non la spaventa. Che sensazioni ha avuto?

"Sempre sensazioni positive. Sono molto felice della vittoria di squadra e soprattutto sono tornato a sentire fiducia nella mia battuta, cosa che non era successa nelle ultime partite. Abbiamo fatto errori brutti, ma grazie a un ottimo lavoro di testa riuscivamo a dimenticarcene, guardando sempre avanti. Così siamo riusciti a strappare il risultato".

Ci parli più diffusamente del servizio...

"Sì, la battuta è forse il mio fondamentale più forte, se non va per me diventa più difficile giocare e in generale affrontare palleggiatori che hanno sempre la palla vicina alla rete è un problema, per questo ci lavoriamo tanto".

La chiave del successo di mercoledì sera?

"Con Padova abbiamo tirato su due o tre difese importanti e messo giù la palla quando serviva".

I grandi ‘vecchi’ che influenza hanno su di voi?

"Juantorena e Bruno? Sicuramente l’età può essere un numero importante, ma se il giocatore si sente preparato fisicamente conta meno. In più loro hanno tanta esperienza maturata in match anche più importanti di quello di mercoledì sera, sono in grado di aiutare tantissimo, soprattutto nei momenti finali di set quando devi cambiare marcia. Li guardi e dici ‘bravissimi’, prendi esempio".

Quanto può ancora crescere Modena, rispetto al livello raggiunto oggi?

"Quanto possiamo crescere ancora non si può dire. Sicuramente la strada è lunga e noi lavoriamo su tanti aspetti, soprattutto quelli nei quali siamo meno bravi. Ma ancora non siamo consapevoli di quale potrà essere la nostra reale forza".