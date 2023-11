Davyskiba sempre attento. Rinaldi cresce nell’arco della gara

BRUNO 8: Inizia faticando, ma la scelta di centellinare Davyskiba rifugiandosi in Juantorena, Rinaldi e Brehme paga alla lunga dividendi esaltanti. Tiene sempre la barra dritta, spostando l’attenzione sull’arbitro nei momenti in cui serve, capendo sempre con trenta secondi d’anticipo quale sia il giocatore che può andare in serie in attacco. Qualche pallone è ancora impreciso, ma la sua lucidità non può essere barattata con nessun gesto tecnico, per quanto perfetto.

DAVYSKIBA 7,5: Opposto che non attacca la mole di palloni di un opposto, ha il merito di rimanere sempre attento, sempre in partita, anche quando un paio di murate potrebbero scalfirlo. Sale finalmente di tono e di colpi anche in battuta e diventa decisivo nel finale di terzo parziale. Quando conta.

JUANTORENA 9: Dunque, c’è qualcuno che si ostina a dire che questo ragazzo abbia 38 anni. Sin qui le leggende. Poi ci sono i numeri: quelli sciorinati in campo ieri sera, in una lezione di pallavolo trasformatasi quasi in lezione di vita per i più giovani compagni nel finale di terzo set, sono pazzeschi. 72% in attacco, senza errori, senza murate, tre ace e un solo errore, per un saldo vinte-perse di +20. All’anagrafe, contano?

RINALDI 7: L’inizio di partita è un incubo tra ricezioni sballate e murate subite. Dimostra però una volta di più la tempra dei giocatori diversi, quelli che si elevano sugli altri. Si appoggia alla battuta, l’unica cosa che funziona, e poi sale man mano di tono in tutti gli altri fondamentali, attacco compreso.

SANGUINETTI 7: Non è al centro tattico della partita, ma chiude col 100% in attacco. Che gli vuoi dire?

BREHME 8: Se sia stato questo il match della consacrazione o meno lo scopriremo tra un po’. Ma il piglio di carattere e di tecnica con cui il tedesco ribalta il terzo set tra primi tempi ad annullare set ball, bagher di ricostruzione (no, non avete letto male) ed ace decisivi è quello del campione.

GOLLINI 6,5: In ricezione fatica tantissimo nei primi due parziali, ma si aggrappa alle difese, alcune spettacolari, per riemergere dalle proprie insicurezze e salire di livello col passare dei minuti, fino a diventare un valico quasi insormontabile.

ALL. PETRELLA 8: Gli assenti non possono mai essere un alibi per una formazione che vuole diventare grande, ma giocare senza alternative in panchina non è mai facile, sia per chi sa di dover stare sempre in campo, sia per chi ha il timone in mano perché non c’è modo di invertire la rotta con un cambio di vento. Petrella naviga col vento che ha, e lo fa bene e senza ripensamenti anche quando la partita sembrerebbe suggerire altre cose, altre soluzioni, inversioni.

Alessandro Trebbi