De Luca torna in campo a 38 anni Polinago cerca i suoi gol–salvezza

A 38 anni Manuel De Luca si rimette in gioco. Il possente attaccante classe ’84 è stato infatti tesserato dal Polinago che insegue la salvezza in Promozione "B" dopo aver giocato un intero girone senza una prima punta di peso. De Luca era svincolato dalla scorsa estate dopo una lunga carriera che da ultimo lo aveva portato a vestire la maglia della Falk l’anno scorso in Prima categoria. Nato a Scandiano, ma fioranese doc, ha fatto tutta la trafila giovanile nel Modena, passando da Fiorano e tornando in gialloblù, dove nei due anni di Serie A vissuti ai tempi della Longobarda giocava in Primavera ma era nell’orbita anche della prima squadra, tanto da collezionare anche 4 panchine in massima serie: due con De Biasi nel 2003-04 a San Siro con l’Inter e in casa contro il Brescia di Roby Baggio e due l’anno dopo (2004-05) con Malesani, sempre al ’Braglia’, prima col Perugia e poi contro la Lazio. Il debutto nei ’pro’ è cominciato dalla B svizzera col Bellinzona, quindi la C2 alla Nocerina (20 gare e un gol) prima di tornare nei dilettanti in D a Castellarano poi tante stagioni soprattutto in Eccellenza (Scandianese, Fiorano, Bagnolese, Monticelli, San Felice, Arcetana, La Pieve, Vignolese e Bibbiano) e Promozione (Riese e Fabbrico) quindi le ultime 3 annate con Cerredolese, Vianese e Falk. De Luca è il quinto innesto del d.s. Ricci nel mercato di dicembre dopo quelli già ufficializzati della punta Stefani dallo Smile, dei due baby Kandeli e Macchioni dalla Sanmichelese e del portiere Pinchiorri dallo Smile, mentre hanno salutato, oltre a Nadiri (andato a Castellarano), anche il portiere ’97 Alex D’Arca (in cerca di squadra), il difensore ’95 Fabio Menconi e la punta Raffaele Neri (2004) andati alla Fox Junior e il difensore 2000 Federico Donadelli andato al Montefiorino. Davide Setti