Debuttanti in serie A Raggiunta quota 62

Il più giovane è stato Stefano Piccinini, nel 2020, che ha debuttato in A a poco più di 17 anni contro l’Udinese. L’ultimo, in ordine di tempo, il portiere classe 2001 Alessandro Russo, in occasione della gara contro la Fiorentina che ha chiuso la stagione 202223 del Sassuolo: proprio l’estremo difensore ex Genoa ha portato a 62 i giocatori che hanno debuttato in A con la maglia del Sassuolo, a sottolineare come i neroverdi, al di là di un ruolo ormai consolidato ad alto livello, il gusto per le ‘scommesse’ non lo abbiano perso.

A confermarlo il mercato di quest’anno, dove sono più gli outsider che i big, e un avvio di campionato che garantirà ulteriore spessore al dato dei debuttanti. I prossimi ‘deb’, infatti, sono Mulattieri e Boloca, ma occhio anche a Lipani, classe 2005 arrivato dal Genoa sul quale i neroverdi hanno scelto di puntare con decisione e, dovessero restare, anche a Flamingo e Paz: che siano (anche) loro i protagonisti che non ti aspetti?