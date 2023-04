Debutto con podio per Rossi nel Rally Storico Bianco Azzurro

Debutto stagionale con podio per il pilota di Bastiglia Gabriele Rossi al Rally Storico Bianco Azzurro, competizione per vetture da corsa storiche in coda all’omonima gara di rally per vetture moderne disputatasi lo scorso weekend all’ombra del Monte Titano. Il driver modenese, affiancato dal rodigino Fabrizio Handel, si è inserito subito nelle posizioni di vertice della classifica assoluta a bordo della fidata Ford Sierra Cosworth RS, riuscendo a conquistare il secondo gradino del podio.

Una trasferta sammarinese positiva per il portacolori del Team Bassano in vista dell’esordio nel campionato Tour European Rally Historic previsto con il Rallye Antibes Côte d’Azur in Francia, in programma dal 18 al 20 maggio, al quale seguiranno le partecipazioni al Rallye du Chablais in Svizzera ed al Rally Terra Sarda Storico. "Siamo arrivati a San Marino con obiettivi ben precisi – ha spiegato Rossi – togliersi un po’ di polvere dalle spalle ed al tempo stesso testare le modifiche fatte alla vettura. Non ci aspettavamo di poter chiudere secondi assoluti ed è stata un’emozione incredibile". Nel rally per vetture moderne, valevole per la Coppa Rally di Zona Emilia-Romagna – San marino e Marche, il miglior driver modenese classificato è stato Sandro Schenetti, che ha concluso in nona posizione assoluta la gara sammarinese affiancato dal fidato navigatore Alberto Corradi a bordo di una Citroen C3 R5. Buona prestazione anche per il pilota di Montebaranzone Pier Francesco Verbilli, che ha condotto la propria Renault Clio R3, condivisa con la giovane co-driver prignanese Sara Montavoci, al quattordicesimo posto assoluto oltre che al secondo posto sia fra le vetture a due ruote motrici che di categoria. Un ottimo esordio per l’equipaggio prignanese che ha anche conquistato il secondo posto di classe nel Michelin Trofeo Italia. Infine vittoria di categoria per i modenesi Alex Marti – Alberto Bentivogli al debutto sulla Toyota Yaris della formiginese GB Motors.