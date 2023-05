Deco Carpi sul tetto regionale

Dopo la Coppa di Lega di Eccellenza di un anno fa, la DeCo Amatori Carpi mette in bacheca il trofeo più ambito, laureandosi per la prima volta campione regionale Uisp di calcio a 11. I carpigiani di mister Stefano Bartoli – che avevano fatto fuori 4-1 l’Olimpia in semifinale - hanno piegato 3-2 nella finalissima di Savignano sul Rubicone i cugini del Club Giardino, a loro volta reduci dal 3-0 sul Quadrifoglio. Nella finale, nonostante tante assenze (Papi, Khalil, Pavesi, Bouchabib, De Pietri, Pellodi, Reggianini, Perna e Vellani), la squadra dei due patron Federico ed Emiliano Davolio era andata sotto al 15’ trafitta dal rigore procurato da Balugani e realizzato da Grandi, poi però ci ha pensato Koffi a pareggiare, ma Raddaoui ha di nuovo portato avanti il Giardino al 5’ della ripresa. La reazione DeCo ha portato alla ’bomba’ da fuori di Artioli per il 2-2 e poi nel finale Faiz è stato steso in area da Corradini e Artioli ha trasformato dal dischetto il definitivo 3-2.