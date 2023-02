Defrel, l’autodidatta che ’vede’ i 50 gol in A: "Vi racconto San Siro, la partita perfetta"

SASSUOLO Prendi una squadra che in classifica stenta, spediscila in pasto ai detentori del titolo, davanti a 70mila tifosi, e... "Che palla quella". Minuto 18, Berardi fa la malora, mezzo tiro-mezzo cross, la porta è vuota: tap-in, Defrel si sblocca dopo undici mesi e la trama di una partita già entrata nella storia fissa il primo, di molti, colpo di scena. Sarà Milan 2 Sassuolo 5, alla fine. Serve aggiungere altro? Dalla calma serafica con cui il neroverde numero 92 ("è una dedica al mio quartiere di Parigi, la maglia") rivive l’impresa di domenica scorsa a San Siro, no. Perché il calcio, l’antifona del francese, "è così". Viene da Meudon, Grégoire. Un posto conosciuto per l’osservatorio astronomico. Guardano le stelle, così come Defrel la sua, di stella, la vede da un po’ di tempo e ha voglia di appuntarsela al più presto al petto. D’altronde è quella dei cinquanta gol in Serie A. Gliene manca solo uno, ora. Vigilia propizia a rivivere una carriera "cominciata in modo atipico", quando il 18 non era il minuto sul tabellone dello stadio del Diavolo ma l’età, e un amico gli suggeriva di partire per l’Italia, dove, esattamente a Parma, erano pronti a concedere una...