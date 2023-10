Delusione Stadium, ancora non decolla

PIADENA

3

STADIUM

1

(2517 2426 2517 2520)

TECNIMETAL PIADENA: Andreani, Frigerio, Bocchi, Barbarini, Anglois, Ravera, Montagnani (L1), Zinetti, Ballestriero, Leoni, Ghisolfi, Pasetti, Pizzi, Castagna; all.: Zanotti.

DRAGO STADIUM MIRANDOLA: Natali 16, Furlan 5, Bedin 8, Cardinali 7, Orlandini 3, Bignardi 9, Bernardoni 11, Perani, Chelli, Campagnoli, Bignardi (L1), n.e. Cilia; all.: Marasca. ARBITRI: Proietti Luisa – Bruno Adriana.

NOTE: Piadena (B.S. 9, Vinc. 9, Muri 10); Stadium (B.S. 13, Vinc. 4, Muri 12).

Stenta a decollare il campionato della Drago Stadium Mirandola, che con la terza sconfitta in quattro gare giocate, non solo abbandona i sogni di gloria, ma deve cominciare a lottare per la salvezza. Nello stesso torneo, primo successo nei tornei Nazionali per l’Hidroplants Soliera 150, che sale a centro classifica, e vittoria netta della Zerosystem S.Damaso nel derby con la Moma Anderlini. In B1 femminile primo punto del Volley Modena contro il forte Rubiera, e bella vittoria della BSC Sassuolo a Piacenza.