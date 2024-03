Dentro la gara di sabato. Con il Cittadella sarà il derby delle deluse. Il ritorno in salita accomuna le due squadre

Se Atene piange, Sparta non ride. Un vecchio adagio che può tranquillamente sintetizzare la situazione di Cittadella e Modena, che si scontreranno sabato al Tombolato in una sorta di derby tra le due principali deluse di questa metà abbondante del girone d ritorno.

Nelle prime dieci partite di questa fase discendente del torneo cadetto, infatti, se i canarini hanno messo in carniere soltanto otto punti, i veneti hanno fatto addirittura peggio, collezionandone soltanto quattro, frutto di una vittoria e di un pareggio, intervallate da una serie nerissima di ben otto ko consecutivi. Nonostante ciò, grazie soprattutto ad un girone di andata di grande livello, il ‘Citta’ seppur di misura, mantiene un vantaggio di un punto in classifica sulla compagine gialloblù. Nonostante il momento non brillante, in casa granata, al di là di una comprensibile delusione, la situazione si vive con la tradizionale tranquillità, con mister Edoardo Gorini che non è stato mai messo concretamente in discussione.

A proposito di Gorini, anche se la squadra non sta vivendo un grande momento, c’è da considerare una particolare curiosità riguardo al mister veneziano, al timone del ‘Citta’ dal 2021. Il cinquantenne mister granata, per una serie di circostanze o, se volete, coincidenze legate agli incroci previsti dal calendario, negli ultimi due campionati è stato una sorta di, passateci il neologismo, ‘mangiacolleghi’. Infatti nella scorsa stagione, alla fine delle gare contro i granata, furono esonerati prima Blessin dal Genoa e successivamente Bucchi dall’Ascoli.

Gorini è stato più... letale questo campionato, dopo il pari del Citta di sabato scorso a Cosenza, è saltato l’allenatore rossoblu Caserta, che si è unito ad altri tre mister esonerati dopo il match contro i veneti, nell’ordine Foschi del Lecco, Gastaldello del Brescia e Bisoli del Sudtirol. Insomma, con questi chiari di luna Paolo Bianco, nonostante la società gli abbia rinnovato fiducia incondizionata, forse sta facendo qualche scongiuro... È una battuta ovvio. Anche per auspicare una prestazione dei gialli al Tombolato che spazzi via dubbi, malumori ed anche scaramanzie.

Alessandro Bedoni