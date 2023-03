Derby al Camposanto con il guizzo di Baraldi

camposanto

san felice

CAMPOSANTO: Benetti, Pizzi, Boschetto, Mogavero, Pignatti, Mensah M.A., Frigieri (80’ Safir), J. Luppi, Manfredini F., Montorsi, Tammaro (65’ Baraldi). A disp. Minelli, Fosu, Cirami, Manfredini D., Salvioli, Baetta, Tecku. All. G. Luppi

SAN FELICE: Malagoli, Pagano (80’ Diegoli), Brondolin, Del Mastio, Roccato, Sarti, Bacchiega, Gasparini, Di Costanzo, Agazzani, Marchesini. A disp. Adsaoui, Haddaji, Gentile, Terrieri, Sottili, Pisa, Zanoli. All. Molinari

Arbitro: Vitali di Bologna

Reti: 80’ Baraldi Note: ammoniti Pagano, Del Mastio, Agazzani, Mensah M.A., Manfredini F., Tammaro, Tecku, Baraldi

Vittoria pesante nel derby per il Camposanto che allontana i playout e sale a -3 dal San Felice. In avvio per ben due volte Tammaro per poco non riesce ad anticipare l’uscita di Malagoli. All’80’ il neo entrato Baraldi, subentrato all’acciaccato Tammaro, conquista palla a centrocampo, la scambia con Luppi che la rimette in profondità per lo stesso Baraldi che chiama fuori il portiere e con un preciso pallonetto insacca per l’1-0 proprio nel momento di maggior pressione del San Felice.