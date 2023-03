Derby da pazzi al Pincelli di Formigine In dieci Habib ribalta la Modenese

FORMIGINE

2

MODENESE

1

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Mondini, Caselli A. (60’ Marverti), Ricaldone, Ashong, Hoxha (72’ Ruini), Caselli M., Habib, Cremaschi (90’ Gianelli), Digesu (46’ Negri). A disp.: Di Gennaro, Boschetti, Balestri, Buffahni, Dallari. All. Sarnelli

MODENESE: Della Corte, Azzi, Baldini (60’ Malverti), De Pietri (46’ Tardini), Pjolla (90’Lazzaretti), Saetti, Longu (67’ Borghi), Boriani (71’ Silipo), Capasso, Serroukh, Guerri. A disp. Paganelli, Battaglia, Rovatti, Goldoni. All. Pittalis Arbitro: Matteo di Sala Consilina

Reti: 39’ Serroukh, 70’ M. Caselli, 90’ Habib

Note: espulso al 60’ Ashong. Ammoniti Caselli, Ricaldone, Guerri, Tardini, Ruini.

Il derby da pazzi del "Pincelli" fa esultare il Formigine, sempre stabile al 5° posto, e manda all’inferno la Modenese, che avanti di un gol e di un uomo si fa ribaltare dai verdeblu e resta da sola al quint’ultimo posto. Parte forte il Formigine che dopo solo 3’ spreca un importante occasione da gol con Ruini che calcia in bocca all’ex Della Corte. Reazione della Modenese che sfiora il vantaggio con Capasso, da corner, ma è bravo Cornia a respingere. A pochi minuti dallo scadere, errore della retroguardia del Formigine su una rimessa laterale molto lunga di Guerri e Serroukh ne approfitta insaccando di testa la rete dell’1-0. Nella ripresa dopo una decina di minuti Ashong viene espulso dall’arbitro per una gomitata a Serroukh. Nonostante l’inferiorità numerica, il Formigine trova la rete del pareggio grazie all’errore di Della Corte, Caselli ne approfitta per concludere in rete il pallone dell’1-1. Mister Pittalis cambia aklcuni giocatori e si riversa all’attacco, ma al 90’ arriva la beffa: Habib riceve la palla in area di rigore, stoppa di petto e in girata trova l’angolino lontano che vale la rete della vittoria per il Formigine.