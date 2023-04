Di corsa con l’Accademia per aiutare l’hospice

Tutti di corsa, ma va bene anche di passo, per aiutare la costruzione del primo hospice per il fine vita dignitoso previsto a villa Montecuccoli di Baggiovara di cui è appena stato approvato a Bologna il progetto esecutivo. Lo sport aiuta la medicina, attraverso la 27esima edizione della ormai storica "Modena di corsa con l’Accademia militare" che si svolgerà domenica 30 aprile con partenza alle 9,30 da piazza Roma. Ieri a Palazzo ducale è stata presentata l’iniziativa benefica - si pagheranno due euro per l’iscrizione, 4mila i posti e le magliette a disposizione - con proventi destinati alla Fondazione Hospice Modena "Dignità per la vita Cristina Pivetti". "Quando ci fu la prima edizione di questa celebre corsa - ricorda il comandante dell’Accademia Davide Scalabrin - ero un giovane tenente mentre ora sono qua a presentarla come generale di divisione, nella città che ha contribuito al Tricolore dell’Italia e da 160 anni ospita l’Accademia militare. Ormai Modena è nel nostro dna e siamo felicissimi di questa iniziativa alla quale parteciperanno i cadetti di Modena oltre a cento cadetti dell’Accademia navale di Livorno e militari anche della Cecchignola di Roma".

L’alto ufficiale Bruno Billi spiega come si svolgerà: "La corsa organizzata dalla Accademia, con il patrocinio del Comune (ieri era presente il vicesindaco Gianpietro Cavazza) e di Coni Emilia, in collaborazione con BPER Banca (presente il dirigente Stefano Bonini) e con il supporto tecnico della Società Sportiva "La Fratellanza 1874" e del "Comitato Podistico Modenese", è podistica amatoriale non competitiva né agonistica, dal carattere ricreativo ludico-motorio per cui è aperta a tutti. Entrambi i percorsi di 10 e 4 km partono da piazza Roma e sono comuni fino a largo Aldo Moro, poi chi compie la corsa lunga andrà in direzione del parco Ferrari prima di rientrare in centro e di proseguire nel percorso più breve della 4 chilometri. Non ci sono limiti di età e la quota di iscrizione di 2 euro, interamente a sostegno di hospice Modena, darà diritto a maglietta, braccialetto e una piccola sorpresa finale. Le iscrizioni sono aperte dal 24 aprile, non ci saranno graduatorie finali, ma premieremo i gruppi, gli aderenti più giovani e anziani, la famiglia più numerosa presente. Il servizio si assistenza sanitaria lo assicura la Croce Rossa".

Gabriele Luppi dell’Hospice dice: "Il nostro progetto è partito, con un comitato e il sostegno della famiglia Pivetti, nel 2018 e abbiamo raggiunto, con onore e orgoglio, alcuni risultati. L’hospice accoglierà i pazienti terminali, con le cure palliative, e le famiglie, dando sollievo a chi non può organizzarsi a casa. Finora a Modena l’unico hospice di questo tipo è un reparto al Policlinico". Collabora anche il liceo artistico Venturi: la grafica del manifesto è della studentessa Nicole Pergreffi della 3D, premiata ieri insieme ad alcuni compagni.

Stefano Luppi