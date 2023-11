Di derby in derby. Arriva la Reggiana, lunedì biglietti in vendita

Sono 1.546 i biglietti venduti per il settore ospiti del Tardini. E mentre il tema caldo è il match di Parma, già ci si prepara all’altro derby, quello del 2 dicembre alle 14 contro la Reggiana allo stadio Braglia. Avrà inizio lunedì alle 10, infatti, la vendita dei singoli biglietti per assistere a Modena-Reggiana, gara valida per la 15a giornata di Serie B. Sarà possibile acquistare i tagliandi in tutti i settori, salvo esaurimento posti, fino alle ore 14.30 del giorno partita (anche ai botteghini dell’impianto che apriranno alle ore 11.30) tranne per quello riservato ai tifosi ospiti, per il quale la vendita si chiuderà alle ore 19 di venerdì 1 dicembre 2023.