Diaw, che peccato perderlo Strizzolo, riscatto vicino

Le attese, Davide Diaw, le ha rispettate. Quella con la maglia del Modena diventa la sua seconda avventura più prolifica in carriera, seconda solo a quella vissuta a Cittadella quando aveva totalizzato 56 presenze e 22 reti. Con la cura Tesser, in 31 gare tra campionato e coppa, l’attaccante di Cividale ha messo a segno 13 marcature, quasi un gol ogni due partite. E gli infortuni gli hanno fatto saltare una decina di partite, pur non avendone la certezza è evidente che i numeri sarebbero potuti essere anche migliori.

Diaw è stato importante per il Modena, è stato importante per il Modena di Tesser per le sue caratteristiche, di profondità e di generosità, oltre alla freddezza mostrata nei calci di rigore segnati con Bari e Cagliari. Certo, forse la cattiveria in area non è mai stata la sua caratteristica migliore, ma a conti fatti i canarini tra poco vedranno tornare al Monza quel che è stato il suo attaccante più prolifico. Il prestito secco non lascia spazio a troppi ragionamenti, almeno per ora. Al termine della stagione Diaw tornerà in Brianza e poi se ne riparlerà. Nella rosa canarina del futuro potrebbe fare comodo, questo è fuor di dubbio considerato l’apporto dato fin qui, ma ci sarà da discutere di aspetti contrattuali con il Monza, la trattativa estiva fu di per sé molto lunga ed intensa. A proposito di attaccanti, molto vicino il riscatto dalla Cremonese di Strizzolo, il Modena ha anche chiuso da tempo di Jacopo Manconi, ex attaccante dell’Albinoleffe e dovrà poi valutare un patrimonio come Bonfanti.

Alessandro Troncone