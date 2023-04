Diaw: "Gara dura contro la squadra migliore" Armellino: "Un risultato preziosissimo per noi"

A fine gara parla l’autore della rete canarina Davide Diaw. "Sapevamo di affrontare una delle più forti squadre del campionato, forse a mio avviso la più forte di tutte, e abbiamo portato a casa un punto importante. È stata una partita dura, tosta, giocata su grandi ritmi. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e siamo molto contenti di aver mosso la classifica". Dopo l’infortunio di Brescia la sua prima da titolare: "Contento di essere tornato per cercare di dare una mano alla squadra, sono ancora un po’ indietro di condizione ma credo che sia normale. Il gol? È mio, avevamo preparato l’azione con Tremolada, mi aveva detto di attaccare il primo palo sul corner e sono riuscito ad anticipare tutti e segnare". È la volta poi di Marco Armellino: "Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra forte e costruita per vincere. Il pareggio tutto sommato ci sta ed è preziosissimo per il nostro obiettivo che è la salvezza. La partita? Il primo tempo è stato forse più bello, ci sono state occasioni per entrambe le squadre, siamo andati subito in vantaggio, poi non siamo stati in grado di tenere il vantaggio perchè ci hanno subito raggiunto. La ripresa è stata equilibrata, più combattuta che giocata e con poche emozioni" Per il centrocampista canarino un’occasione attorno alla mezz’ora della ripresa: "Volevo calciare di destro, poi l’ho avuta sul sinistro e non ho centrato la porta.". Cinque punti in tre partite: "Stiamo dando continuità di risultati e questa è la strada, stiamo trovando anche quei pareggi che all’andata forse sono mancati".

Alessandro Bedoni