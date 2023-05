Dici Bari e pensi al 1962 Il precedente che fa sognare

di Rossano Donnini

Al Braglia contro il Bari il Modena cerca i punti della matematica salvezza, 61 anni fa, sempre in casa contro i ’galletti’ pugliesi, la squadra gialloblù conquistava quelli della promozione nella massima serie.

Era il 3 giugno 1962, ultimo turno del campionato cadetto, il Genoa primo in classifica era lontanissimo e già matematicamente promosso da un po’. Per gli altri due posti erano in lizza ben cinque squadre: Verona con 40 punti, Modena e Pro Patria con 41, Lazio con 40 e Napoli con 39. Il Modena, allenato da Vittorio Malagoli e neopromosso in B, per essere sicuro di salire in Serie A doveva battere il Bari, che senza i 6 punti di penalizzazione per un illecito legato alla precedente stagione quando era in serie A sarebbe stato in corsa per la promozione. In città l’attesa era enorme, lo stadio esaurito nei 15.000 posti che in quel momento poteva contenere. Ma al primo minuto di un pomeriggio assolato e caldissimo Giuseppe Virgili, già centravanti della Fiorentina campione d’Italia nel 1956, oltre che della nazionale, soprannominato ’Pecos Bill’, portava in vantaggio il Bari con una conclusione che sorprendeva il portiere e capitano gialloblù Luigi Balzarini. Un gol che i compagni di Virgili nemmeno festeggiavano mentre lo stadio ammutoliva: il sogno della Serie A non poteva svanire in questo modo. Il Modena accusava il colpo ma era una squadra dal grande carattere e reagiva. L’ala sinistra Ivo Vetrano, un ragazzo di origine campana acquistato in estate dal Saronno, pareggiava al 30’ e a pochi minuti dallo scadere del primo tempo, al 42’, l’interno sinistro Franco Marmiroli, acquistato dal Genoa a inizio stagione, siglava il raddoppio. Il pubblico poteva tirare un sospiro di sollievo, ormai era fatta, anche perché i ’galletti’ non avevano la forza e neppure la voglia per reagire mentre la squadra gialloblù diventava sempre più padrona del campo. Nella ripresa Vetrano segnava ancora a due minuti dal termine, poco prima che si scatenasse una festosa invasione di campo, coi giocatori gialloblù portati un trionfo: la Serie A era riconquistata dopo tredici stagioni e proprio nell’anno del cinquantesimo della fondazione perché il Verona perdeva a Messina, la Pro Patria a Cosenza, mentre il Napoli batteva la Sambenedettese e la Lazio s’imponeva ad Alessandria. A definire la classifica mancava ancora una partita, il recupero del 36° turno fra Verona e Napoli, che i partenopei vincevano 1-0, classificandosi alle spalle del Genoa con gli stessi punti, 43, del Modena, prima squadra a salire dalla C alla A in due anni. Sempre al Braglia contro il Bari, il Modena può festeggiare la salvezza.

Modena-Bari 3-1

MODENA: Balzarini; Cattani, Barucco; Giorgis, Ottani, Goldoni; Leonardi, Tinazzi, Pagliari, Marmiroli, Vetrano. Allenatore: Malagoli.

BARI: Ghizzardi; Baccari, Muro; Mazzoni, Magnaghi, Visentin; Sacchella, Sardei, Virgili, Giammarinaro, Cicogna. Allenatore: Fusco.

Arbitro: Politano di Cuneo.

Reti: 1’ Virgili (B), Vetrano (M) 30’, Marmiroli (M) 42’, Vetrano (M) ’88