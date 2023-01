Diciottesima magia di Bertetti, il Castelfranco va

campagnola

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Errichiello, Messori (47’st Platani), Michelini, Camara (45’st Calabretti), Bellentani, Pivetti (32’st Catellani), Riccò, Roversi (16’st Odoro), Jorge, Mastaj. A disp. Ripesi, Alouan, Gigante, Spaggiari, Giovannini. All. Vincenzi V.

CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi, Hajabi, Cesar, Casarano, Palmiero, Mantovani (33’st Zito), TImperio (30’st Lippo), Bertetti (39’st Glorioso), Cantarello (37’st Salsi), Barani (6’st Cuoghi). A disp. Nicolosi, Laino, Pepe, Barbieri. All. Golinelli (Fontana squalificato)

Arbitro: Zampa di Cesena

Reti: 7’st Bertetti (V)

Note: espulso Mastaj. Ammoniti: Michelini, Messori, Pivetti, Camara, Bertetti, Cantarello, Barani, Timperio

Serve la magia numero 18 del solito Bertetti per violare il campo del fanalino campagnola e tenere il Castelfranco a -3 dal Borgo San Donnino. Il Campagnola prova ad arrivare alla conclusione prima con Pivetti poi con Mastaj ma entrambi i tentativi sono vani. Anche Stefanelli si deve superare tra i pali prima con Bertetti poi a pochi minuti di distanza da calcio piazzato con Barani. Nella ripresa dopo 7’ i ragazzi di Fontana riescono a trovare subito il vantaggio con un calcio piazzato dalla tre quarti di Barani che mette una palla a palombella sul secondo palo dove Bertetti arriva a gonfiare la rete. I padroni di casa provano a reagire e vanno alla ricerca del gol, ma non riescono a trovarlo e sono costretti a rincorre l’avversario, che continua a rendersi pericoloso ma non sfrutta le occasioni create per chiudere la partita.