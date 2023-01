Dilettanti, apre Cittadella in Eccellenza

I dilettanti sono già pronti a mettersi in moto nel 2023 e come già accaduto quest’anno in estate, col via ad agosto, a fare da apripista sarà l’Eccellenza, che riparte dalla 2^ di ritorno. L’apertura è affidata sabato 7 con l’anticipo delle ore 15 alla sfida di San Damaso fra Cittadella e Sasso Marconi: la truppa di Cattani è in serie utile da 11 giornate (7 vittorie e 4 pari) e vincendo potrebbe agganciare, anche solo per 24 ore, il tandem al comando a +3 formato da Castelfranco e Borgo San Donnino. Domenica 8 alle 14,30 poi toccherà al resto del programma in cui spicca il derby La Pieve-Castelfranco e le altre sfide delle modenesi Vignolese-Agazzanese, Castelvetro-Colorno, Borgo San Donnino-Modenese e Formigine-Piccardo. Sempre domenica 8 si giocano gli ultimi recuperi di Promozione rimasti: l’unica modenese in campo è la Quarantolese, che nel girone "C" gioca alle 14,30 sul campo del X Martiri, mentre nel girone "B" c’è il derby reggiano Atletic Progetto Montagna-Riese. Da domenica 15 (con alcuni anticipi sabato 14) ripartono poi tutti gli altri campionati dalla Promozione alla Terza.

d.s.