Dilettanti

È durata solo poche settimane la permanenza di Alessio Andolina al Terre di Castelli. Il centrocampista 2004 era arrivato lo scorso 1° dicembre dalla Correggese ma ieri ha firmato per il Mezzolara in D. La società oronero potrebbe valutare l’arrivo di un centrale difensivo dopo il grave ko a Simon e Gozzi. Prosegue la rivoluzione in Prima categoria in casa Ubersetto. Dopo il portiere Di gennaro, arrivano alla corte di mister Lanzafame l’esterno Mattia Ivancic (2003) e il centrocampista Pezzella Francesco Pio (2003) entrambi provenienti dalla Pgs Smile, tutti e tre hanno già debuttato domenica nel successo 1-0 sulla Madonnina. In Seconda la Cabassi ha ufficializzato il portiere Federico Gnocchi dal Viadana e l’attaccante 2004 Samuele Minelli dalla Solierese. All’Audax Casinalbo svincolati gli attaccanti Monfregola e Barozzi. Alla Modenese è tornato il centrocampista Djibril Toure dalla Monari.

LE ALTRE. In D l’Aglianese ha preso il portiere classe 2003 Nannetti dall’Imolese. La Sammaurese riabbraccia Canalicchio svincolato ex Taranto, mentre è stato liberato Gambino.