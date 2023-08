Dilettanti, ecco i calendari e la Coppa

Il Crer ha pubblicato i calendari del calcio regionale: Eccellenza (le 5 modenesi nel girone A) e Promozione (10 nel girone B) scattano il 3 settembre, la Prima (4 nel girone C, 14 nel D e 2 nell’F) il 17 settembre. Il ripescaggio del Progresso dall’Eccellenza alla D che sarà ufficiale solo dopo il 29 agosto porterà alla modifica di alcuni gironi: in Eccellenza B dentro la Vis Novafeltria al posto del Progresso, in Promozione salirà lo Junior Corticella nel C con il Cotignola che va nel D, in Prima salirà il Balca Poggese che va nell’F al posto del Basca (che andrà nell’E), in Seconda dentro la Fonda Pavullese nel girone E col San Paolo nell’F e il Rivara nell’H. Pubblicato anche il cammino della 1ª giornata di Coppa Eccellenza e Promozione (le altre il 209 e 410). Coppa Eccellenza. Il 278 così la 1ª giornata (15,30). Girone 3 Correggese-Formigine e Fabbrico-Rolo, girone 4 Cittadella-Castelfranco e Terre di Castelli-La Pieve. Coppa promozione. Il 278 così la 1ª giornata (15.30). Girone 7 Cavezzo-Sammartinese e United Carpi-Cdr Mutina, girone 8 Castellarano-Sanmichelese e Fiorano-Nextgen, girone 9 Camposanto-Casumaro e Quarantolese-San Felice, girone 10 Anzolavino-Felsina e Msp-Castelnuovo.