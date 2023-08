Dilettanti, ecco i gironi di coppa: si parte il 27

Il Crer ieri ha definito anche le date della stagione e i gironi di Coppa.

DATE. Eccellenza e Promozione partono coi campionati domenica 3 settembre (un infrasettimanale l’111) mentre gli altri iniziano domenica 17.

COPPA ECCELLENZA. Si parte il 278 (15,30) col primo turno (9 gironi da 4 squadre) in cui passano le prime 9 e le migliori 7 seconde (in caso di parità varrà la classifica avulsa),le altre giornate il 13 e 279. Poi ottavi (1810), quarti (1511) e semifinali (17 gennaio 2024) a eliminazione diretta. In caso di parità al 90’ subito rigori fino alle semifinali, in finale (31 gennaio) supplementari e poi rigori. Le semifinali si giocheranno in campo neutro. I gironi delle modenesi: Girone 3: Correggese, Fabbrico, Rolo, Formigine. Girone 4: Terre di Castelli, Cittadella, La Pieve, Castelfranco.

COPPA PROMOZIONE. Scatta il 278 (15,30) col primo turno a 18 gironi da 4 squadre (loe altre giornate il 13 e 279) in cui passano le 18 vincenti e le 14 migliori seconde, poi sedicesimi (1810), ottavi (1511), quarti (241), semifinali (142) e finale (20 marzo). I gironi delle modenesi. Girone 7: Cavezzo, United Carpi, Sammartinese, Cdr Mutina. Girone 8: Castellarano, Fiorano, Sanmichelese, Nextgen TdC. Girone 9: Quarantolese, Casumaro, San Felice, Camposanto. Girone 10: Castelnuovo, Anzolavino, Felsina, Msp.

COPPA PRIMA. Scatta il 39 (15.30) con sette turni tutti a eliminazione diretta e partite in gara unica (2° turno il 109). Il primo turno delle modenesi: Virtus Correggio – Virtus Cibeno, Solierese – Ganaceto, Vis S. Prospero – Ravarino, Rubierese – Ubersetto, Carpineti – Casalgrande, Polinago – Lama 80, Pavullo – Maranello, Montombraro – Solignano, Consolata – Spilamberto, Smile – Colombaro, Madonnina - San Damaso, Atletico Spm – Petroniano, Persiceto – Nonantola.

d.s.