Dilettanti, oggi otto anticipi

Sabato intenso con 8 anticipi oggi (ore 15) per i dilettanti.

Riflettori sulla Promozione con 2 gare: da brividi è il derby del "Bergamini" fra San Felice e Quarantolese, coi giallorossi (un punto in 3 gare) appena fuori dalla zona playout a +4 sui gialloblù quart’ultimi e reduci da 2 ko di fila; alle 17,30 invece a Castelvetro la Nextgen reduce dal primo successo stagionale ma sempre ultima se la vede col Baiso.

In Prima "D" a Formigine lo Smile (-1 dai playoff) riceve il Solignano che viaggia a -3, in Prima "F" c’è la super sfida fra Ravarino e Persiceto, le due inseguitrici della capolista Centese che è a +5 sulla squadra di Fanton e +8 sui bolognesi.

In Seconda "E" punti salvezza in palio in La Veloce-Junior Fiorano, così come in Seconda "F" fra il fanalino 4Ville e la Saliceta, in Terza "A" c’è il derby in altura Real Dragone-Bortolotti e in Terza "B" si gioca Sozzigalli-San Vito.

ECCELLENZA. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente per domani e le ultime dai campi. Terre Castelli-Montecchio 1: lanciata da 9 risultati utili, la squadra di Domizzi seconda a -7 dalla vetta non ha Massari, Iori ed Operato come Saccani, mentre Scarlata è in dubbio per un problema muscolare. Correggese-Cittadella X2: prima vera prova del nove per la capolista imbattuta contro la terza della classe che insegue a -9 e in cui debutta Gallicchio al timone. Per Salmi out Rosa, Azzi, Iodice, De Lucca e Caselli, torna Martinez. Fabbrico-Castelfranco X: nei biancogialli quarti (9 risultati utili) squalificato Bertetti, infortunati Cantarello e Boccalupo, in dubbio Mantovani, Palmiero, Laruccia e Casarano. Possibile che saluti Raspadori (verso il Bentivoglio) e che torni Zito dal Sasso Marconi. Colorno-Formigine 1X: sul campo dei ducali (a +2 in classifica) Sarnelli al completo col rientro anche di Andrea Caselli. Faro-La Pieve X: scontro salvezza cruciale per i granata (3 punti in 6 gare) da affrontare senza i soliti Ortensi e Lo Bello, in dubbio Cheli e Marotta.

PROMOZIONE. Questi i pronostici di Corrente: San Felice-Quarantolese (oggi ore 15) 1, Nextgen-Baiso (oggi 17,30) X2, Fiorano-Cdr 2, Castelnuovo-Arcetana X2, Scandiano-United Carpi 1X, Sanmichelese-Montagna 1, Cavezzo-Castellarano X, Bibbiano-Camposanto 1.

MERCATO. La Modenese ha preso il difensore Lawrence Adusei (2003) in prestito dal Castelfranco.

d. s.