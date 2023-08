Dilettanti, pubblicati ieri sera i gironi Crer Tante sorprese per le modenesi in Prima categoria I gironi provvisori del Crer dall'Eccellenza alla Seconda sono stati annunciati ieri sera a Modena. Sorprese in Prima con 20 squadre modenesi divise in 3 gironi. In Seconda, 8 squadre modenesi nel girone E e 13 nel F.