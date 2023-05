Dilettanti, ultimi 90 minuti da brividi In Seconda e Terza le finali playoff

Dilettanti in campo alle 16,30: ultima di regular season nei regionali, finali playoff in Seconda e Terza.

Eccellenza. La Cittadella terza a -2 dall’Agazzanese per agganciare gli spareggi deve battere il Castelfranco e sperare che i piacentini non vincano ad Arceto (scontro diretto favorevole alla ’Citta’). Vignolese e La Pieve ricevono le già salve Piccardo e Fidentina: sono salve entrambe vincendo oppure se il Boretto non batte il Nibbiano. La Modenese è già certa dei playout, ma per mantenere il vantaggio dei 2 risultati su 3 deve fare almeno un punto sul campo della Castellana, perché se l’Arcetana vince l’agganci ed è davanti per la differenza reti generale.

Promozione. Nel girone ’B’ in coda tutto dipende dal Polinago quart’ultimo, che ha lo scontro diretto sul campo del Montagna (reggiani a +2): se i gialloblù vincono hanno la certezza di giocare almeno i playout e salvano il Fiorano (in casa con la Vianese, +3 sulla Santi-band, ma avanti per differenza reti) condannando alla Prima Ganaceto (a Casalgrande) e Smile (col Fabbrico) che sono a -2. Nel girone ’C’ le 4 modenesi pericolanti (Quarantolese e Cavezzo che si affrontano in un derby mortale, poi San Felice che va a Porretta e Camposanto che riceve il Faro) tifano per la Cdr che se vince a Porotto sul X Martiri le salva tutte. La squadra di Greco coi tre punti poi può sperare nel sorpasso sul Faro (+1) secondo, così come ci spera il Castelnuovo (-2 dal Faro) che riceve lo Zola.

Prima. Nel girone ’D’ decide tutto in zona playoff Solierese-United Carpi: gialloblù che solo vincendo sono certi degli spareggi, carpigiani a -2 dalla Sammartinese capolista che gioca sul campo del Veggia penultimo. In coda lo Junior Fiorano solo vincendo a Solara (già retrocessa) può sperare nei playout, la Virtus Cibeno (col Nonantola) difende il +2 sul Gaggio (a Pavullo) per salvarsi. Nel girone ’E’ il Monteombraro (col San Damaso) se amplia da +5 a +7 il margine sul Pontevecchio va diretto in finale playoff, in coda il Valsa (-2 dai playout) deve vincere a Casalecchio e sperare nei passi falsi di Ceretolese e Airone per evitare la Seconda diretta, lo Spilamberto (+1 sui playout) deve battere il Persiceto per salvarsi.

Provinciali. Si giocano 4 finali playoff: in Seconda ’E’ Ubersetto-Roteglia, in Seconda ’F’ Campogalliano-Medolla, in Terza ’A’ Real Maranello-Fonda Pavullese e in Terza ’B’ 4Ville-San Paolo. Nelle 4 gare alla squadra di casa basta un pari al 120’ per vincere.

Davide Setti