Dilettanti, una domenica di fuoco Smile e Polinago per la salvezza

Tutti in campo alle 15.30 oggi i dilettanti. Nei campionati del Crer si gioca la penultima giornata con tanti verdetti da definire.

Eccellenza. La Cittadella seconda a +1 sull’Agazzanese gioca a Colorno, mentre i piacentini ricevono il già retrocesso Campagnola. In coda la sfida fra Modenese e Boretto (gialloblù sest’ultimi a +1) vale una stagione, cercano punti per la salvezza anche La Pieve ad Anzola e la Vignolese a Formigine.

Promozione. Nel girone ’B’ se lo Smile penultimo non vince a Scandiano è retrocesso con 90’ di anticipo se il Ganaceto terz’ultimo a +3 fa almeno un punto col Castellarano, stesso epilogo amaro per il Polinago terz’ultimo in caso di ko casalingo col Vezzano e successo del Ganaceto (da +1 i biancoverdi andrebbero a +4). Nel girone ’C’ è lotta per le posizioni playoff: il Faro secondo gioca il big match col Castelnuovo quarto a -5, la Cdr terza a -4 dai bolognesi riceve il Porretta terz’ultimo. Nella corsa a evitare i playout ci sono gli scontri diretti San Felice-Fossolo, Quarantolese-X Martiri e Trebbo-Camposanto.

Prima. Nel girone ’D’ lo United Carpi secondo a -2 dalla Sammartinese riceve la Consolata (in lotta playout) e tifa per il fanalino Solarese che gioca sul campo della capolista sapendo che in caso di ko sarebbe retrocessa. Nel girone ’E’ s’infiamma la lotta salvezza con Valsa-Airone, San Benedetto-Spilamberto e Solignano-Monteombraro.

Seconda ’E’. Si gioca la semifinale playoff Roteglia-Fellegara (alla squadra di casa basta un pari al 120’), chi vince gioca il 75 la finale a Ubersetto. Si gioca il ritorno del playout La Veloce-Cimone: dopo il 2-0 dell’andata ai fiumalbini basta un ko di 2 reti al 120’ per salvarsi.

Seconda ’F’. Si gioca la semifinale playoff Villadoro-Medolla (sul sintetico di Soliera, alla squadra di casa basta un pari al 120’), chi vince gioca il 75 la finale a Campogalliano. Si gioca il ritorno del playout Cabassi-Monari: dopo il 5-2 dell’andata ai carpigiani basta un ko di 3 reti al 120’ per salvarsi.

Terza ’A’. Si giocano le semifinali playoff Real Maranello-Madonna di Sotto e Eagles-Fonda Pavullese (alle squadre di casa basta un pari al 120’ per passare). Domenica 7 la finale in casa della meglio piazzata.

Terza ’B’. Si giocano le semifinali playoff 4Ville-Cognentese e San Paolo-Cortilese (alle squadre di casa basta un pari al 120’ per passare). Domenica 7 la finale in casa della meglio piazzata. Davide Setti