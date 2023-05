Dilettanti, valzer delle panchine

Il valzer delle panchine dei dilettanti entra nel vivo. In Eccellenza La Pieve Nonantola, dopo aver salutato mister Andrea Barbi, ha affidato la squadra a Enrico Rosi, suo vice nelle ultime 4 stagioni e istruttore all’Accademy del Modena. Ufficiale anche l’arrivo di Francesco Cattani al Castelfranco dopo l’addio da Mirko Fontana, che commenta così la stagione in biancogiallo. "È stata una stagione molto positiva – spiega – esaltante nella prima parte e più difficoltosa nella seconda a causa di alcuni infortuni in giocatori chiave. Per tutti eravamo tra le candidate alla retrocessione e invece siamo rimasti in testa per 20 giornate e abbiamo chiuso quarti. Alla fine le strade si separano, ognuno ha le proprie idee e quindi vanno accettate, ma sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto quest’anno. Ora ho qualche colloquio con alcune società, ma non nego che mi piacerebbe fare il salto di categoria se dovesse capitare l’occasione". In casa Virtus si riparte dal guardiano Gabriele Gibertini, che era nel mirino del Formigine, ma sarà per il 13° anno di fila in biancogiallo.

PROMOZIONE. Ufficiale l’addio fra il San Felice e Luca Molinari, con i giallorossi che stanno sondando tre profili per la panchina: uno, già noto, è quello di Marco Bellini ex Sanmartinese, poi lo stesso Barbi appena liberato da La Pieve ma in pole sembra esserci Alessandro Panzetti, fino a febbraio alla guida del Casumaro.

SECONDA. Il Medolla ha scelto come allenatore Michele Breviglieri ex Bondeno (già alla Massese) e per l’attacco prepara il colpo grosso di Mattia Veronesi, 24 reti con la Mirandolese. A proposito di bomber lascerà la Fortitudo Eduardo Boccher, pure in gol 24 volte, che piace alla Riese, dove potrebbe ritrovare mister Bonissone, intanto la Fortitudo che ha confermato Galletti, Manno e Lugli. Dopo 18 anni di attività scompare la Flos Frugi che non si iscriverà al campionato. Il presidente e fondatore Fabio Paroli continuerà ad operare in ambito sportivo partecipando al nuovo corso del Fiorano. Lo Zocca ha confermato mister Delogu.

TERZA. Cabri si è dimesso dalla panchina del Real Dragone.

Davide Setti