Dionisi: "Abbiamo dato tutto, grande gruppo"

Intanto sono sette punti – praticamente un terzo di quelli che il Sassuolo ha fatto in 21 gare - nelle ultime tre partite, gli scalpi di Milan e Atalanta – già battuti la stagione scorsa – ancora appesi alla cintura. Non si ferma più, il Sassuolo, e mentre Gasperini resta in silenzio stampa, Dionisi si gode il momento: "Partite del genere, ovviamente, fanno bene. La squadra è andata in campo nel modo giusto, si è aiutata e ha messo nel match tutta se stessa: ce la siamo giocata alla pari in parità numerica, poi è vero che ci siamo avvantaggiati dell’uomo in più anche grazie alla nostra qualità. Ma – aggiunge Dionisi – siamo stati efficaci anche in fase difensiva, nonostante quel finale sofferto che comunque visto il valore dell’avversario ci stava. La differenza la sta facendo il gruppo, inteso con la G maiuscola". E’ contento, Dionisi, e non lo nasconde: "alla fine tutto torna, anche se non ci siamo ancora tutti e per me si soprattutto tratta di trovare ad ogni giocatore la posizione migliore", dice, non senza battere, ancora, sul tasto delle motivazioni, che per giocare in una piazza come quella sassolese "ognuno – aggiunge - deve avere forti". Chiusura con Davide Frattesi, uno che le motivazioni, dopo un’estate da uomo-mercato e un avvio di stagione in sordina, le ha trovate strada facendo: "Dopo San Siro volevamo una conferma e l’abbiamo avuta contro un avversario forte".

’Uno scenario d’eccezione? Questo stadio è un’umilazione’. Striscione contro l’utilizzo dello stadio ’Mapei’ come casa dei neroverdi, da parte dei tifosi del Sassuolo, ieri contro l’Atalanta poco dopo l’inizio della partita. Tema ’antico’, questo, che a cadenza più o meno regolare viene riproposto: la perenne trasferta in terra reggiana ai tifosi del Sassuolo proprio non piace.

Stefano Fogliani