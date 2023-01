Dionisi avverte: "Bene, ma non siamo guariti"

di Stefano Fogliani

Nove mesi fa Stefano Pioli, allenatore del Milan, festeggiava lo scudetto contro il Sassuolo al Mapei Stadium. E il tecnico neroverde Alessio Dionisi festeggiava la chiusura della sua prima stagione in A con 50 punti in classifica. Ieri, a San Siro, festeggiava invece solo l’allenatore del Sassuolo, pur senza trascendere ("stiamo facendo bene, ma non siamo ancora guariti") perché la vittoria di San Siro arriva a tre mesi dall’ultima (contro il Verona, 24 ottobre) e l’idea, dopo la partita di ieri, è che se è in difficoltà il Sassuolo, nemmeno il Milan stia benissimo.

"Dobbiamo reagire, e farlo quanto prima", diceva Pioli nel dopogara, spiegando come "quello che funzionava prima oggi non funziona più" mentre Dionisi chissà se ha trovato, nella cinquina neroverde, le risposte che voleva. "È un bel segnale per il futuro, un risultato importante", spiega il tecnico del Sassuolo, che tuttavia, come detto, resta sul pezzo, senza celebrare più di tanto un acuto a suo modo storico. "Quest’anno c’è da rimboccarsi le maniche, senza pensare troppo alla partita di oggi che ci ha visto fare un’ottima prestazione. Speravo – aggiunge – di ripetere la partita contro il Monza, sia nell’atteggiamento propositivo che nella determinazione che ci abbiamo messo, e adesso si tratta di dare continuità a quanto stiamo facendo perché il Sassuolo è questo, ma anche quello che ha perso la prima gara dell’anno contro la Sampdoria e ha girato la boa dell’andata a 17 punti, quindi dobbiamo restare umili". Il mercato in chiusura – ufficiale il prestito di Antiste all’Amiens, quasi fatto il trasloco di Kyriakopoulos a Bologna, da dove potrebbe arrivare Vignato – non è, e non può essere, oggetto di attenzione da parte di un Dionisi che fa capire di essere pronto a fare ‘il vino con l’uva che ha’ ma resta fiducioso in un gruppo chissà quanto ritrovato dopo un acuto del genere e chissà quanto vicino a quella svolta rispetto alla quale una vittoria del genere è una possibile ipoteca.

"Con il ritorno non è cominciato un nuovo campionato, ma un girone nel corso del quale vorremmo fare meglio di quanto abbiamo fatto all’andata: possiamo e dobbiamo migliorare anche se il calendario non ci aiuta. Adesso arrivano Atalanta, Udinese e Napoli: si tratterà – conclude Dionisi – di non sbagliare l’atteggiamento e provare a toglierci altre soddisfazioni"