Dionisi coccola Berardi: "Lui è il nostro Mbappé"

di Stefano Fogliani

Fuor di dubbio che, complici i risultati altalenanti nelle ultime amichevoli – una vinta, due perse – e necessità tattiche cui dare risposta – l’infortunio a Lopez apre una falla in mediana – Alessio Dionisi abbia un occhio di riguardo per tutti in questi giorni che lo accompagnano alla ripresa del campionato. Ma un giocatore immaginiamo lo tenga ben d’occhio, seguendone i progressi che lo restituiranno alla causa finalmente in condizione dopo che da fine agosto a fine ottobre ne hanno trasformato la prima parte di stagione in una lunga rincorsa.

Domenico Berardi, e chi, sennò? La conferma arriva dallo stesso tecnico neroverde, a margine di una lunga intervista rilasciata a ‘L’Ultimo uomo – il podcast’ nel corso della quale Dionisi ha scelto un paragone importante per raccontare quanto il talentino calabrese, l’uomo dei record della storia neroverde, sia mancato al Sassuolo 202223.

"Ci è mancato tantissimo, ed è stato un po’ come Mbappé mancasse così a lungo alla Francia. Secondo voi la Francia avrebbe ottenuto gli stessi risultati che ha ottenuto senza di lu?", ha detto il tecnico toscano, spingendosi anche oltre. "Per certi aspetti, Domenico nel decennio di A del Sassuolo ha determinato anche di più che non Mbappé nella Francia: la sua presenza alza il livello di tutti, poi è vero che magari La sua assenza responsabilizza altri ma Berardi sposta tanto, tantissimo. Ci sono le categorie per tutto e tutti, allenatori e giocatori, ma sono convinto che con lui le cose possano migliorare".

Vero: su di lui, e sulla sua permanenza, il Sassuolo che questa estate aveva perso Scamacca e Raspadori ha investito moltissimo, e altrettanto aveva investito Berardi sul diventare bandiera dei neroverdi, unica squadra con la quale ha giocato, e segnato, tra i pro, ma l’infortunio di fine agosto, in occasione di Sassuolo-Milan, ha complicato tanto i suoi piani che quelli di Dionisi. Che adesso vanno invece riallineandosi alla condizione, in crescita, dell’attaccante, e alle ambizioni di un Sassuolo che ha altre fiches (Pinamonti e Traore, fin qua ben al di sotto delle attese) da gettare sul tavolo da qui a giugno. Ma che senza Berardi vale meno di quanto vale con Berardi: il paragone con Mbappé, da questo punto di vista, calza. E la sintesi, ovvia e certificata anche da Dionisi, è che Berardinho è meglio averlo che non averlo.