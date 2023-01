Dionisi conferma l’undici anti Monza Ballottaggio tra Defrel e Alvarez

SASSUOLO

Non sarà troppo dissimile da quello di Monza, il Sassuolo del Meazza. Da un paio di gare a questa parte Dionisi, che tra l’altro non avrà ancora né Consigli in porta né Pinamonti in attacco, sembra aver fatto scelte ragionevolmente definitive in ordine ad un undici sul quale le riserve sono minime e fisiologiche. Nel senso che dagli imprescindibili non si ovvia né in difesa (Erlic e Ferrari) e nemmeno in attacco (Berardi e Laurientè) e, visto che sugli esterni difensivi non ci sono alternative e a centrocampo è impensabile rinunciare a Frattesi, tornato sugli standard che gli sono conosciuti, e rischiare il ‘cambio’ in vista della gara del Meazza sono in pochi. Tra questi Defrel – non granchè all’U-Power Stadium – che resta in ballottaggio con Alvarez, e anche Traore, il cui rendimento non è pari alle aspettative, e chissà se ci sarà, dal 1’. Altro ‘duello’ quello tra Obiang e Lopez: il primo ha già confermato la sua affidabilità nelle ultime uscite, il secondo garantisce qualcosa di più in costruzione, ma non è ancora al top. Altra opzione possibile, ma chissà quanto, D’Andrea per l’attacco: da due settimane a questa parte il giovane esterno gioca in Primavera, ma la Primavera gioca in contemporanea, domenica, con la prima squadra: chi se lo prende, D’Andrea? Domani sapremo.

s.f.