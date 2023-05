Dionisi contento dei suoi "Per me è un passo avanti"

Resta il risultato, secondo il tecnico Dionisi, ovvero quel 2-0 troppo severo nei confronti di un Sassuolo "che a lungo ha giocato alla pari, e contro la seconda in classifica: ovvio ci sia rammarico". E resta la prestazione, "che dopo i primi 15’ nel corso dei quali abbiamo sofferto ci ha visto crescere, giocare soprattutto nella metà campo avversaria e creare diverse occasioni che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare".

Così, detto che quel pallone calciato verso la porta di Provedel e respinto dalla traversa ad un passo dall’intervallo avrebbe disegnato tutt’altra partita, il giorno dopo è obbligatorio restare alla partita che è stata, piuttosto che a quella che poteva essere. Registrando, attraverso le dichiarazioni di Dionisi, "un’altra tappa del nostro percorso di crescita, perché la partita l’abbiamo fatta, ed in campo abbiamo giocato come dovevamo, bravi a creare e un po’ meno a finalizzare, ma alla squadra non ho nulla da dire se non che abbiamo altre gare da giocare e che la volontà resta quella di migliorare la stagione scorsa". Mancano sette punti a quota cinquanta, vero, "ma la squadra sta bene, abbiamo diversi scontri diretti e per come la vedo io, se parliamo di crescita, c’è ancora margine". La conferma anche da una prestazione che non avrebbe risentito più di tanto, sempre ad avviso del tecnico, né delle assenze (Lopez e Pinamonti non si regalano a nessuno) e nemmeno di quel turnover sul quale Dionisi ha spinto come mai aveva fatto in stagione. Zortea dal 1’ (il laterale sarà però squalificato, e salta il Bologna) non giocava da un po’, come del resto Obiang, ed altre novità dal 1’, rispetto a Sassuolo-Empoli, erano Rogerio, Ferrari ed Henrique, oltre a quel Berardi che ha ritrovato, proprio all’Olimpico, minutaggio pieno. "Scelte dovute, viste le gare ravvicinate, e anche perché anche chi trova meno spazio di solito merita, per come lavora in settimana, di giocare", dice ancora Dionisi, che magari contro il Bologna cambierà altrettanto, sperando che il Sassuolo cambi in quello che resta un limite, ovvero il famoso ‘approccio’. Con la rete di Felipe Anderson subita all’Olimpico diventano infatti 17 le reti subite dai neroverdi nel primo terzo di match: solo la Cremonese, che di reti nei primi 30’ ne ha subiti 20, ha fatto peggio.

s. f.