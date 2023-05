Dionisi, conto in sospeso "Ricordo bene l’andata..."

di Stefano Fogliani

Ricominciare a correre dopo lo stop contro la Lazio. Questo, alla vigilia della gara contro il Bologna, l’imperativo categorico in casa neroverde. Dove Dionisi studia, proprio partendo dall’ultima uscita all’Olimpico, ripartenza possibile. Possibile tuttavia solo se, aggiunge il tecnico neroverde, "riusciremo a dare continuità alla prestazione degli ultimi 60’, quando abbiamo costruito tanto e bene: l’avvio di gara, all’Olimpico come in altre occasioni, non è stato caratterizzato dal miglior approccio. E questo – ammette Dionisi – è un difetto che dovremo giocoforza correggere". Non foss’altro perché il Bologna, fa capire l’allenatore del Sassuolo, "è un avversario in grado di mettere in difficoltà noi come altre squadre. Stanno bene, gli uomini di Motta, hanno un’identità di gioco che ha consegnato loro, fin qua, risultati e classifica importanti e hanno caratteristiche diverse dalle nostre. Al netto del valore delle individualità, quello rossoblù – argomenta Dionisi – è un collettivo che rispetto a noi ha più fisico e più corsa: dovremo colmare il gap con la nostra qualità di gioco".

Con Berardi e Laurientè, dunque: è a loro che, fuor di metafora, il Sassuolo chiede di mettergli le ali, è su di loro che si sofferma Dionisi. Dicendo che "Berardi è ok: l’idea è che a Roma giocasse solo uno spezzone di gara, l’ha giocata tutta e vuol dire che sta benissimo" e aggiungendo, a proposito di Laurientè, che "ha già fatto cose straordinarie, e altro di straordinario mi aspetto che faccia. Si è allenato bene, in questi giorni, e con le sue giocate può cambiare il nostro finale di campionato". Al quale Dionisi chiede due traguardi, ovvero 50 punti almeno – per eguagliare la stagione scorsa – e la colonna sinistra della classifica, ma senza fare troppe tabelle. "Si va in campo – spiega l’allenatore del Sassuolo – gara dopo gara per fare del nostro meglio, consapevoli che c’è ancora un pezzo di strada da fare per completare il nostro percorso, e che il nostro campionato, come del resto quello del Bologna, è tutt’altro che finito, e che da fare abbiamo, sia noi che loro, ancora tanto. E se penso ai rossoblù dico che ci sarebbe anche da ‘vendicare’ la gara dell’andata, che ricordo bene".

Al Dall’Ara, in effetti, il Sassuolo non toccò mai terra ("anche se – precisa Dionisi – la prima occasione importante fu nostra, ma non la sfruttammo") ma il tempo che passa è, per definizione, galantuomo. Da allora ha fatto bene il Bologna come ha fatto bene, anzi benissimo, il Sassuolo, "e non è un caso che la differenza in classifica tra noi e i nostri avversari, oggi, la faccia proprio lo scontro diretto che perdemmo a novembre", chiude Dionisi, che un pensiero lo dedica anche all’ex Kyriakopoulos, che lasciò Sassuolo a gennaio per accasarsi in rossoblu. Oggi il greco, infortunato, non c’è, e se la sua partenza fece discutere Dionisi ha idee chiarissime, in proposito. "Cedendolo abbiamo perso un giocatore importante, ma è stata la scelta giusta per entrambi: lui sta facendo bene in una squadra importante, il Sassuolo sta facendo altrettanto bene e non è detto che quello di gennaio sia stato un addio: in fondo, a Bologna è in prestito con diritto di riscatto, se non sbaglio…".