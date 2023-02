Dionisi: "Contro l’Udinese serve forza mentale"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Con un Pinamonti in più nel motore – il centravanti è recuperato, la staffetta con Defrel è certa – il Sassuolo va alla ricerca della terza vittoria consecutiva a Udine. Serie simile, ai neroverdi, manca da un anno, ma la vigilia di Dionisi non vive sulle statistiche, quanto sulla volontà di dare continuità ad una striscia che ha tolto i suoi da una posizione di classifica oltremodo scomoda fino a qualche settimana fa.

"Ho ricordato a me stesso e ai miei che l’Udinese, insieme al Napoli, è l’avversario che ci ha dato meno punti. I friulani, in campo, giocano diversamente da noi, e dobbiamo essere bravi ad adattarci a loro e al loro modo di giocare: se non saremo mentalmente forti, sarà difficile ottenere un risultato positivo", dice il tecnico neroverde, che si gode un gruppo sempre più al completo (out solo Muldur e Toljan, oltre allo squalificato Rogerio) integrato al meglio dai nuovi acquisti, Zortea e Bajrami, che qualcosa di importante hanno già fatto vedere contro l’Atalanta, una settimana fa. "Giovani e motivati, ovvero – detta Dionisi – quello che serve a questo Sassuolo". Che rincorre se stesso – quattro risultati utili di fila non si vedono da settembre, in casa neroverde – su un campo spesso avaro di soddisfazioni. Non ci vince dal 2018, la squadra neroverde, in Friuli, e di contro l’Udinese in casa non vince da settembre, quando strapazzò, tuttavia, nientemeno che l’Inter. Gara da tripla, detta come va detta, cui appendere quanto i neroverdi saranno in grado di fare, spinti dall’onda lunga di tre risultati utili consecutivi, strappati peraltro contro pronostico e tra la sorpresa dei più. "Stiamo migliorando ma non siamo ancora completamente guariti: siamo sulla strada giusta, è vero, ma dobbiamo ancora dimostrarlo", aggiunge l’allenatore del Sassuolo, che si traveste da pompiere e aspetta, alla Dacia Arena, un’altra riposta.

Che domenica. In campo anche Primavera e Femminile. I ragazzi di Bigica cercano punti playoff in casa della Juventus (ore 15, diretta Sportitalia) mentre l’altra metà del cielo neroverde ha in agenda uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza da giocare con il fattore campo a favore (14,30, Stadio Ricci) contro il Como, diretta concorrente per la permanenza in A.