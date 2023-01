Dionisi e il penalty decisivo: "Discutibile"

"Se non c’è un episodio così discutibile la Fiorentina la partita non la vince. La prestazione l’abbiamo fatta, ma non possiamo essere contenti perché abbiamo perso una partita importante e non prendiamo punti nonostante una buona gara". L’azione che garantisce il sorpasso ai viola non convince il tecnico neroverde Alessio Dionisi ("secondo me era fuorigioco di Terzic, non ho visto le righe e non capisco perché nessuno sia andato a vedere, né capisco perché l’arbitro prima dice che non è rigore e poi lo chiamano al Var e cambia la decisione") che tuttavia prova ad andare oltre. Rammaricandosi perché "ai ragazzi, che non raccolgono nulla dopo una prestazione del genere, non si sa cosa dire se non che girano le scatole, anche ripensando al primo gol subito, nato da un nostro errore, e non è la prima volta che succede. La classifica? Premesso che siamo alla 17ma giornata, e non alla 30ma,e c’è tempo per rifarci di quanto stiamo lasciando per strada, ad oggi nessuno avrebbe firmato per i 16 punti che abbiamo, e nessuno è contento. Dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare come stiamo facendo".

Quattro punti in nove partite, uno nelle ultime sei: "La testa, però, ce l’abbiamo messa oggi, e ci abbiamo messo anche coraggio e personalità contro una Fiorentina che vale. La gara – rivendica Dionisi – oggi l’abbiamo fatta". Che non sia bastato è un’altra storia, che i conti non tornino però è evidenza ben nota, e Dionisi ne è ben consapevole.

"Che campionato ci aspetta da qui in avanti? Partita dopo partita, senza guardare troppo in là: dobbiamo migliorare questo andamento recente, dobbiamo crescere e non dobbiamo essere né tranquilli e nemmeno contenti di quanto stiamo facendo", spiega ancora il tecnico del Sassuolo, che si tiene stretto il Berardi ancora in gol ma non perde di vista quello che dovrà essere il Sassuolo da qui in avanti.

"Dobbiamo essere più concreti, e nel primo tempo non lo siamo stati, nonostante si sia costruito tanto e per lunghi tratti si sia fatta la gara. Vero tuttavia che questa cosa per la quale non determiniamo quanto dovrebbe è materia sulla quale dobbiamo ancora lavorare: adesso si tratta di fare vedere che abbiamo gli attributi anche in un momento non semplice, ma anche – chiude il tecnico neroverde - di essere più cinici per arrivare a quei risultati che adesso ci mancano" .

Stefano Fogliani