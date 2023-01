Dionisi: "Gioca chi questa maglia la merita"

di Stefano Fogliani

La differenza la faranno voglia, determinazione e attenzione. Oltre che il Milan, si capisce, ma siccome Alessio Dionisi (in foto con Stefano Pioli nel match dell’andata) allena il Sassuolo e non il Milan, è naturale pensi soprattutto al Sassuolo. Serrando i ranghi e facendo quadrato, e lasciando intendere che in questi tempi grami che ingrigiscono l’incedere neroverde dentro la stagione che non ti aspetti si punta su chi per il Sassuolo è disposto al sacrificio e non su chi "questa maglia la porta perchè sembra la debba portare. Chi la indossa deve farlo con la volontà giusta, e le mie scelte vanno in quella direzione". Escludono, le scelte, Kyriakopoulos e Antiste, ma anche Ayhan (partono tutti, pare, entro le prossime ore), ma anche altri scontenti (Harroui, giusto per aggiungerne un altro che la valigia l’avrebbe già fatta) dei quali Dionisi, a questo punto della stagione e con questa classifica, non se ne fa nulla.

"Meglio pochi ma buoni", glissa gelido l’allenatore neroverde, a chi gli chiede delle trattative in corso, non senza riportare, doverosamente, l’attenzione su un match che vale, per il Sassuolo, decisamente di più del mercato che incombe ma pare non aggiungerà nulla, togliendo piuttosto, al gruppo che si allena agli ordini del tecnico toscano. Non foss’altro perché oggi si gioca Milan-Sassuolo, non (con tutto il rispetto) Pizzighettone-Sassuolo e Dionisi, giustamente, pensa "solo alla squadra, e certo non a quanto succederà da qui a martedi". Giusto così: conta molto più l’oggi che il dopodomani, per il Sassuolo, e all’oggi Dionisi approccia contando di ritrovare, dentro il San Siro milanista, "la stessa umiltà che ci ha permesso di fare la gara a Monza, e di pareggiarla non senza rimpianti perché avremmo meritato di più". Servirà tuttavia, visto che si parla del Milan e non del Monza, ben altro, ed ecco la ‘lista della spesa’ che il tecnico neroverde consegnerà a chi va in campo, contando che chi va in campo la mandi a memoria. "Attenzione, determinazione, e quel cinismo sottoporta che ci è mancato all’U-Power Stadium". Si riparte da qui, mentre l’ombra del Meazza si allunga sull’immediato futuro del Sassuolo, sapendo peraltro come si fa, visto che i neroverdi sono quattro anni che passano indenni dal Mezza rossonero. Il Milan ferito da un momento difficile, tuttavia, schiumerà rabbia e darà battaglia, e a dar battaglia ai rossoneri, vista la contingenza, ci si aspetta un Sassuolo più di lotta che di governo, sul quale il tecnico toscano lima quanto manca. Potrebbe tornare in porta Consigli ("si è allenato in settimana, se è al 100% tocca a lui") ma resta ai box Pinamonti, quindi il vertice del tridente è Defrel, mentre in mediana Traore verrà confermato come del resto quell’Obiang "che oggi – dice Dionisi – ci garantisce gli equilibri che servono". Conferma anche per quella difesa che, ancora orfana di Muldur causa infortunio e di Ayhan e Kyriakopoulos causa mercato, è l’unica possibile. Con Toljan e Rogerio sugli esterni e Ferrari ed Erlic quanto più imbullonati possibile ad un’area di rigore che andrà difesa – si gioca alle 12,30 – dagli ovvi appetiti milanisti.