Dionisi: "Napoli? Serve una partita gagliarda"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Banco di prova più impegnativo, per il miglior Sassuolo della stagione (quello da 8 punti in 4 gare, ritmo mai tenuto prima, da agosto ad oggi) non poteva esserci. Il venerdi 17 accompagna al Mapei Stadium le scaramanzie del caso ma anche e soprattutto la capolista Napoli, ‘gioiosa macchina da guerra’ che fin qua ha frantumato record su record e sul prato reggiano plana forte di una classifica da stropicciarsi gli occhi. Garantitagli da "grande forza e numeri pazzeschi" oltre i quali prova ad affacciarsi il Sassuolo di Alessio Dionisi. Rinfrancato dai risultati più recenti, tanto ricompattato da garantire al suo allenatore che "si farà partita gagliarda" e da suggerirgli che si possa anche avere "la piccola presunzione di battere un avversario così forte. Garantire le disponibilità che abbiamo messo in campo nelle ultime gare potrebbe non bastare, ma – dice ancora Dionisi – dobbiamo essere comunque pronti ad accettare le difficoltà che ci creerà la squadra di Spalletti e a sfruttare quanto ci concederanno". Quanto al piano gara, si tratterà di avere "il coraggio di giocare, limitando non tanto le loro individualità, e penso ad Osimhen, quanto piuttosto il loro sistema di gioco: mi aspetto una gara fatta di più partite diverse, cui dovremo essere in grado di adattarci". Manca Domenico Berardi, e non è un handicap da poco per il Sassuolo, ma Dionisi prova a crederci comunque, nell’impresa, mettendo nel mirino dell’incrociatore neroverde la corazzata partenopea e chiedendo ad una serata da grandi numeri (al netto del settore ospiti chiuso, Mapei Stadium sold out, parecchi occhi addosso al match) un altro colpo d’ala. Inaspettato, sulla carta, ma vallo a sapere come finisce. "Sappiamo bene qual è la nostra identità, e sappiamo che a volte riusciamo ad esprimerla appieno, altre volte meno", aggiunge ancora Dionisi, dentro la cui vigilia trova spazio anche il considerare una classifica che oggi al Sassuolo qualcosa dice, ma molto no. Nel senso che l’imperativo categorico è, ovviamente, continuare a muoverla, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo "un avversario forte, che può far male in ogni zona del campo e va affrontata giocando di squadra".

Il Sassuolo infatti, conclude l’allenatore neroverde, "non è ancora guarito del tutto e la classifica deve guardarla da entrambe le parti. Siamo molto vicini a chi ci sta sopra ma anche a chi ci segue, e dobbiamo avere sia l’umiltà per guardarci le spalle che la consapevolezza che quelle che ci stanno davanti possiamo andarle a riprendere".