Dionisi-Sassuolo, prove tecniche di accordo

di Stefano Fogliani

Che sia un dialogonessun dubbio. Che il dialogo non sia tra sordi nemmeno. E conta poco che il Sassuolo e Alessio Dionisi non si siano ancora parlati in ordine al rinnovo contrattuale, perché a fine stagione manca parecchio, in ballo c’è molto e, per dirla con il tecnico "è ancora troppo presto per parlare dell’anno prossimo". Vero, e a questo si sta, ma da qui a fine mese un passo è atteso, a chiarire quello che sarà il futuro dell’attuale tecnico del Sassuolo, più concentrato tuttavia sull’oggi che su quel che verrà. "Sulla questione non perdo il sonno", ha detto Dionisi, spostando in avanti il possibile (in realtà certo, di incerto solo le tempistiche) redde rationem con la dirigenza. Che, a sua volta, la sua l’ha detta con l’ad Giovanni Carnevali. "Sta facendo bene, siamo molto soddisfatti anche di come sta facendo crescere i giovani", la sintesi del dirigente, con il quale il tecnico neroverde firmò, nell’estate del 2021, un contratto biennale con opzione sul terzo anno.

Il biennio scade, l’opzione no, ma conta e non conta: l’oggi suggerisce comunque un prolungamento dell’esperienza sassolese dell’allenatore di Piancastagnaio che, se ha fatto bene con i 50 punti della stagione scorsa, quest’anno ha fatto addirittura meglio. Togliendosi da un vuoto d’aria che fino a un paio di mesi fa sembrava poter inghiottire il suo Sassuolo. Non è un caso sia finito, nel frattempo, nel mirino del Torino, ma l’interesse granata non sembra poter interferire più di tanto sul dialogo del quale dicevamo in apertura. Quello tra Dionisi e il Sassuolo, appunto: non in corso ‘tecnicamente’, nel senso che la questione non sarebbe all’ordine del giorno sul breve, ma in corso.

"So cosa pensa di me la dirigenza", ha detto ancora Dionisi, rimandando ad un futuro indefinito ma non lontanissimo l’appuntamento che ne deciderà il futuro. Probabilmente ancora neroverde, anche se molto dipenderà dai piani tecnici di un Sassuolo che, tuttavia, di ridimensionarli non sembra averne intenzione, e a Dionisi immaginiamo prospetterà, più che l’esercizio della ‘famosa’ opzione, un progetto di crescita lungo traiettorie che fin qua il tecnico toscano ha gestito egregiamente. Tanto da meritarsi, ammesso non abbia altri piani, almeno un altro biennale…