Dionisi spinge i neroverdi "Ora non fermiamoci più"

di Stefano Fogliani

"Juventus in difficoltà? Credo ci sia più merito nostro che non demerito loro in questa partita, e credo sia giusto sottolinearlo". Fuga così il primo dubbio, l’Alessio Dionisi del dopogara, mentre il secondo lo toglie subito dopo, spiegando di aver cambiato Andrea Pinamonti alla fine del primo tempo "perché anche in panchina ho gente che merita di giocare, e volevo un attacco diverso dell’area". Tutto torna, verrebbe da dire, e Dionisi registra la circostanza, insieme alla prestazione "molto ben gestita sia in fase difensiva che nella fase di possesso palla. Poi il gol di Defrel e la parata di Consigli ci restituiscono qualcosa, ed è facile capire cosa intendo". L’ammazzagrandi Dionisi si appende l’ennesimo scalpo alla cintura, ma non perde di vista la realtà, contabilizza i tre punti e divide i meriti di ‘quota 40’ con una squadra che le sue soddisfazioni, dice, "se le è tolte, e conto possa toglierne altre: adesso si tratta di usare questo entusiasmo che deriva da risultati del genere per le partite che verranno". Quaranta punti, intanto, ci sono, "e valgono tanto: per quello che mi riguarda – aggiunge il tecnico neroverde – io cerco sempre di mettere benzina nel motore della squadra è ho ricordato a lungo ai ragazzi, in settimana, gli errori commessi al Bentegodi. Ma quaranta punti oggi sono tanti e dobbiamo continuare a crederci, facendo la corsa su noi stessi per fare sempre il meglio".

La Juve, intanto, è alle spalle, e con una vittoria voluta e meritata. "La superiorità a livello di gioco? La cosa che mi è piaciuta di più è stata l’attenzione nelle fasi senza palla, la volontà che abbiamo messo nel non possesso. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato e ne sono ben contento", dice ancora Dionisi, che glissa sul rinnovo ("Tempo al tempo") e passa idealmente la parola al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. "Abbiamo sbagliato, nonostante fosse un passaggio importante del campionato, e abbiamo fatto una brutta partita", il lascito del Conte Max. "Abbiamo trovato un ottimo Sassuolo, e ne conoscevamo il valore: sconfitta meritata, e resta il rimpianto per non aver accorciato sulle milanesi. Quindi si fa mea culpa, non si cercano scuse nelle partite ravvicinate, e si continua a lavorare. Avremmo potuto fare il salto per essere competitivi e vincenti, non è successo".